MY YOUR alla Milano Design Week 2022: un brand rinnovato, nell’immagine e nei prodotti

MY YOUR, marchio italiano di arredi outdoor, partecipa all’edizione 2022 del Salone Internazionale del Mobile di Milano con numerose novità per il pubblico dell’evento più importante del settore. Nato nel 2007 facendo di fantasia e di inventiva la propria cifra stilistica, oggi MY YOUR compie un passo importante nel percorso di crescita, evolvendosi dal punto di vista del brand e del prodotto. Un cammino evolutivo che interessa in primis la ricerca stilistica, con particolare attenzione all’utilizzo di materiali e finiture di pregio, in grado di nobilitare gli spazi outdoor e di comunicare l’italianità, di cui il marchio si fa portabandiera. La produzione, infatti, è realizzata al 100% negli stabilimenti di proprietà in provincia di Padova e i fornitori sono selezionati nel raggio di pochi chilometri, a garanzia di massima qualità. Un cambio di passo che va anche in direzione della sostenibilità, grazie all’uso sempre più frequente di materiali riciclabili e riciclati, sia per le strutture che per gli imbottiti e i rivestimenti.

La volontà è quella di rivolgersi al mondo del design con idee ed energie nuove e trova concretezza, oltre che nel prodotto, anche nella definizione di un nuovo logo e un nuovo payoff: MY YOUR – Italian Outdoor Experience. Una scissione nel nome che enfatizza come ciò che viene prodotto con passione in azienda (MY) diventi immediatamente crogiolo di emozioni per il cliente che lo acquista (YOUR). Le nuove collezioni MY YOUR nascono per far vivere in maniera immersiva il comfort di ogni spazio outdoor, per trasferire esperienze visive e tattili e per incorniciare momenti indimenticabili a cielo aperto.

Ne sono un esempio la nuova linea di imbottiti PIUMA (design Lanzavecchia + Wai), la collezione PUSH, la linea di daybed WAVE e i preziosi tavoli (A) Levante e Voyagedisegnati da Alfonso Femia/AF*Design, un’opera d’arte in gres porcellanato e alluminio attraverso i quali esprimere la propria personalità anche outdoor. La nuova finitura “velvet” conferisce eleganza e prestigio al materiale plastico con cui MY YOUR realizza i suoi arredi (Poleasy), elevandone l’impatto visivo e sensoriale.