Bullfrog Shake Masks, il nuovo trattamento grooming viso

Come il cocktail di James Bond “Shaked, not stirred”, un mix di fascino, personalità e ingredienti perfetti, arriva Shake Masks, il nuovo servizio offerto dalla Grooming Lounge Bullfrog di Milano, in piazza Alvar Aalto: benessere e relax per il viso, 5 trattamenti ideali per affrontare l’estate con una pelle più fresca ed energica. 5 maschere con diverse formulazioni prebiotiche che stimolano il corretto funzionamento del microbioma della pelle, 5 texture e 5 colori da scegliere a seconda dell’effetto cosmetico desiderato.

E, siccome la classe non è acqua, tutte le maschere sono waterless e contengono fino al 99,4 % di ingredienti di origine naturale per una maggior concentrazione e efficacia. Per offrire benessere istantaneo, la preparazione è shaked, come un cocktail perfetto preparato al momento: fresco, divertente e sorprendente, basta farsi consigliare e poi chiudere gli occhi e pensare alle vacanze.

Maschera Opacizzante : una maschera cremosa ideale per ridurre la lucidità della pelle, a base di argilla verde con proprietà assorbenti, antisettiche e antibatteriche.

: una maschera cremosa ideale per ridurre la lucidità della pelle, a base di argilla verde con proprietà assorbenti, antisettiche e antibatteriche. Maschera Rivitalizzante in gel con veri petali di rosa infusi nella texture per combattere i segni del tempo, Estratto di Melograno, Vitamina C e Aloe Vera per ridare tonicità alla pelle.

in gel con veri petali di rosa infusi nella texture per combattere i segni del tempo, Estratto di Melograno, Vitamina C e Aloe Vera per ridare tonicità alla pelle. Maschera Energizzante : una formula in mousse che illumina e ravviva le pelli spente e dall’aspetto stanco grazie alle bacche di Goji e ad attivi antiossidanti.

: una formula in mousse che illumina e ravviva le pelli spente e dall’aspetto stanco grazie alle bacche di Goji e ad attivi antiossidanti. Maschera Idratante in gel effetto ghiaccio con estratto di microalghe del Mar Rosso e alga delle nevi, ideale per affrontare l’estate a viso aperto e riposato.

in gel effetto ghiaccio con estratto di microalghe del Mar Rosso e alga delle nevi, ideale per affrontare l’estate a viso aperto e riposato. Maschera Anti-Inquinamento che grazie alla tecnologia peel-off al carbone attivo rimuove le impurità e le tossine dalla pelle, perfetta per chi trascorre molto tempo all’aperto, a chi viaggia in moto e si trova esposto agli agenti nocivi.

www.bullfrogbarbershop.com