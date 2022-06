Pininfarina Architecture e Branson Developments svelano il progetto delle Light Towers in Messico

- pubblicità -

Pininfarina Architecture, in partnership con la società di real estate messicana Branson Developments, svela il progetto delle Light Towers Design by Pininfarina, il primo progetto residenziale verticale in Messico firmato dallo studio internazionale di design dalle radici italiane. Le torri, che sorgeranno a Mérida, vivace città costiera della Penisola dello Yucatan, mirano a definire nuovi standard del vivere urbano, fungendo allo stesso tempo da catalizzatore per lo sviluppo immobiliare nella regione, conosciuta come uno dei luoghi più sicuri nelle Americhe.

“Siamo entusiasti di collaborare con Branson Developments al progetto di Light Towers. Il nostro obiettivo primario come studio è il benessere a tutto tondo dei futuri residenti e della comunità che beneficerà dell’edificio, traducendo valori umano-centrici in un design elegante e intelligente. Una visione che si sposa con quella di Branson Developments che da sempre è impegnato nella realizzazione di sviluppi immobiliari sostenibili per la comunità e il territorio”, afferma Samuele Sordi, Capo Architetto di Pininfarina of America. “Mérida si trova in un momento cruciale della sua crescita: siamo felici di fare da apripista mostrando come un approccio progettuale multidisciplinare possa creare un equilibrio ponderato tra densità ed espansione urbana nell’evoluzione della città”.

Ispirate alla ricchezza storica, culturale e gastronomica di Mérida, le Light Towers aprono la strada al futuro del design e allo sviluppo di una città in rapida espansione, incarnando quello spirito transgenerazionale che ha guidato la filosofia di Pininfarina nella definizione del concept del progetto. La struttura dalla forma a V sarà composta da due edifici distinti di 15 e 17 piani, collegati da una base di cinque piani. Il cuore del progetto è rappresentato da una valle verde che dalla base si estende verso l’alto, rappresentando simbolicamente il legame con le radici messicane e la spinta verso un futuro di nuove idee, nuove prospettive e di speranza per le generazioni future.

Ideata secondo la precisa volontà di garantire il massimo benessere ai residenti, la valle verde si comporrà di terrazze sovrapposte che connettono senza soluzione di continuità la costruzione con la natura, l’ambiente interno con quello esterno. Ciascuno dei 122 appartamenti modulari – che spaziano da unità con due o tre camere da letto fino a penthouse con quattro o cinque camere da letto – sarà dotato di una terrazza privata pensata come estensione dell’area living, enfatizzando l’idea di vivere una vita più verde. La natura diventa un elemento centrale dello stile di vita in queste “ville ad alta quota” che a seconda della loro posizione rispetto al nucleo centrale biofilico, avranno dal 25% al 75% dello spazio esterno dedicato alla vegetazione.

Anche gli spazi ricreativi, aperti ai residenti, abbracciano il concetto di uno stile di vita più verde. Il deck al secondo piano è pensato come uno spazio di aggregazione all’aria aperta e includerà una piscina, un’area di co-working e oltre 270 metri quadrati dedicati al benessere fisico con Spa, palestra e area giochi per bambini. Anche il settimo e l’ottavo piano saranno dedicati allo svago con stanze affittabili per eventi privati, sale cinema, una cucina in condivisione e due bar sulla terrazza, uno pensato per gustare un buon cocktail alla sera e l’altro specializzato in succhi di frutta e tè freschi energizzanti.

Gli interni saranno caratterizzati da una palette luminosa e colorata, prendendo spunto dalle tonalità del luogo e dalle sfumature reminiscenti delle tradizioni culturali. Tutti i materiali sono di origine locale, inclusi il gesso e il cemento, riducendo l’impatto ambientale della costruzione e supportando l’economia.

“Light Towers Design by Pininfarina sorgeranno nella vibrante e meravigliosa area di Mérida; in Branson Developments siamo entusiasti di collaborare con Pininfarina Architecture nello sviluppo di un progetto che riflette il futuro del residenziale nella nostra città e che rende onore al nostro patrimonio culturale. Siamo estremamente orgogliosi di costruire questo iconico landmark nello Yucatan”, commenta Juan Soto, Projects Director di Branson Developments.

Le Light Towers sorgeranno in una posizione strategica appena a nord del centro di Mèrida, a poca distanza dal nuovo edificio che presto ospiterà il Consolato Americano, nel cuore di quella che è considerata la seconda città più sicura del continente americano dopo Quebec City. A piedi si potranno raggiungere negozi, cinema, scuole, università, ristoranti e supermercati, e le connessioni più veloci per raggiungere la vicina spiaggia di Progreso.

Ulteriori considerazioni per la comunità includono le fondamenta dell’edificio: la base della composizione a due torri delle Light Towers sarà interamente permeabile, sia per il quartiere circostante che per l’ambiente. Questa energia urbana, aperta e accogliente, è destinata a fluire attraverso la hall principale dell’edificio fino al suo garage ventilato naturalmente, che aiuterà anche a fortificare l’infrastruttura da potenziali rischi metereologici naturali. L’inizio dei lavori è previsto per il luglio 2022, mentre la costruzione degli edifici inizierà nell’agosto 2022. Una volta completate, le Light Towers saranno le prime branded tower residenziali di Pininfarina in Messico.