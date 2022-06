Estate 2022 a Bologna

- pubblicità -

Con l’arrivo dell’estate, si ha tanta voglia di divertimento e relax dopo mesi di duro lavoro e soprattutto dopo due anni di sacrifici e chiusure dovute alla pandemia. E se per alcuni il divertimento è rappresentato da vacanze e discoteca, per altri invece esso significa soprattutto poter partecipare a tanti eventi in programma nella propria città oppure fuori. E a questo proposito, fortunatamente, non manca una programmazione estiva davvero completa e per tutti i gusti, da Nord a Sud del nostro Paese.

Per coloro che, ad esempio, volessero fare un salto a Bologna e dintorni per gli eventi artistici in programma in estate, è possibile raggiungere facilmente in treno la città felsinea, grazie ai numerosi collegamenti effettuati da Italo. Questi sono consultabili e disponibili sul sito italotreno.it/biglietti-bologna. Comunque, quali sono gli eventi a Bologna dell’estate 2022? Andiamo a fare una breve panoramica di tutto ciò in programma nel capoluogo emiliano-romagnolo per turisti e bolognesi per la prossima stagione estiva.

Eventi musicali a Bologna per l’estate 2022

Per gli amanti della musica, da non perdere il Bologna Sonic Park presso il Parco Nord, che ospiterà nei prossimi mesi artisti di altissimo livello, sia del genere rock che elettronico. Tra gli altri, si esibiranno i leggendari Deep Purple il 3 Luglio e successivamente i celeberrimi Iron Maiden il 7 Luglio, mentre toccherà all’elettronica dei Chemical Brothers far divertire il pubblico il 9 Luglio. Gli eventi musicali tuttavia non si esauriscono qui e per gli appassionati vi sono tanti altri appuntamenti importanti.

Al Parco delle Caserme Rosse, infatti, nella cornice di “Oltre Festival” sono attesi, tra i tanti, Tananai il 21 Giugno e Miss Keta il successivo 25 Giugno. Stesso luogo ma questa volta per il “Sequoie Music Park”, sono previsti artisti del calibro di Caparezza il 27 e 28 di Giugno e successivamente la musicalità trasgressiva di Achille Lauro, l’estro creativo e sonoro di Elisa e poi la vivacità di Fabri Fibra. A concludere, il 21 Luglio, l’energia della musica balcanica dello straordinario Goran Bregovic.

Cinema, teatro e mostre nell’estate bolognese

Se interessano eventi di arte cinematografica o teatrale, non mancano gli appuntamenti importanti. La rassegna “Sotto le stelle del cinema” si combina questa volta col Festival “Il Cinema Ritrovato”, in programma dal 25 Giugno al 3 Luglio, quindi ancora disponibile per qualche giorno!

Anche a livello teatrale, sono diversi gli appuntamenti in programma durante l’estate 2022 a Bologna e dintorni. Presso la Casa delle Culture e dei Teatri di Lavino di Mezzo, il Teatro Ridotto presenta una serie di eventi dal carattere multidisciplinare e con la presenza di tanti giovani artisti. Sono previsti invece al Teatro Arena del Sole, per la rassegna di InChiostro, diversi appuntamenti di Carne, un focus dedicato alla drammaturgia fisica e suggestivi spettacoli di danza.

E per coloro che amano ascoltare concerti musicali, l’appuntamento è nella cornice del cortile del Teatro del Baraccano, per la rassegna “Atti Sonori”, dal 19 al 31 Agosto. Qui si terranno appunto una serie di concerti eseguiti dall’Orchestra del Baraccano, sotto la direzione di Giambattista Giocoli. Infine, per quelle persone che hanno amato Lucio Dalla e la sua arte musicale, da non perdere è la mostra sul cantante bolognese che si terrà fino al 17 Luglio, presso il Museo Archeologico cittadino.