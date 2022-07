Frasi per donne coraggiose: le più belle da dedicare alle persone coraggiose

- pubblicità -

Sempre più le donne rivendicano oggi diritti che spetterebbero loro senza doverli richiedere. Negli ultimi anni i movimenti femministi hanno infatti risollevato numerose cause di grande importanza, che hanno permesso di apportare alcuni significativi cambiamenti ad un mondo ancora troppo maschilista. Di donne coraggiose si parla dunque ogni giorno e altrettante sono le frasi per donne coraggiose. Tra aforismi di celebri personalità e altre tipologie di frasi, questo tipo di citazioni sono sempre da ricordare in un contesto come quello odierno.

Le donne sono spesso protagoniste di alcuni dei più celebri aforismi di sempre. Che siano frasi su persone coraggiose, frasi sulla violenza o frasi sulla forza di andare avanti, le donne non mancano mai di essere muse ispiratrici di scrittori e scrittrici, poeti e poetesse, scienziati e scienziate. A loro è infatti riconosciuta una forza e un coraggio unici.

Per celebrare una volta di più le donne, qui di seguito si propone un elenco di alcune delle più belle frasi sulle e per le donne coraggiose. Da aforismi pronunciati da celebrità come Oscar Wilde, Marilyn Monroe e Bob Dylan, fino a quelle dette da attrici del calibro di Monica Vitti e Claudia Cardinale. Ecco dunque una serie di frasi da ricordare e utilizzare al momento giusto.

Frasi per donne coraggiose

Pochi possiedono il coraggio che le donne hanno naturalmente. Un coraggio che permette loro di affrontare tutti gli ostacoli che il mondo pone sul loro percorso. Per quanto la strada possa essere complicata, infatti, le donne sanno sempre come far tesoro di ogni esperienza, sfoggiando un coraggio senza pari. Ecco alcune frasi per donne coraggiose.

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. (Margareth Tatcher)

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne, solo adorate. (Oscar Wilde)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Le donne sostengono la metà del cielo. (Mao Zedong)

La vita non è facile per nessuno. Ma che importa? Dobbiamo avere perseveranza e fiducia in noi stesse. Dobbiamo credere di essere dotate per qualcosa e questo qualcosa dobbiamo scovarlo. (Marie Curie)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare. (Daniel Pennac)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi-Montalcini)

“Dove hai trovato la forza?”. Siamo donne, tesoro, la forza trova noi. (Lucy e Charlie Brown, Charles M. Schulz)

Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati. (Geppi Cucciari)

Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo. (Bob Dylan)

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosevelt)

Frasi sulle donne coraggiose

Le donne coraggiose possiedono una grande fiducia in se stesse, tanto da essere in grado di trovare la propria indipendenza senza aver bisogno dell’approvazione o del consenso altrui. Le donne coraggiose sono quelle che non hanno paura dei propri errori, ma imparano velocemente da questi, crescendo e affermandosi come personalità senza paura, che sanno come affrontare il mondo e plasmarlo a proprio piacimento. Ecco alcune frasi sulle per donne coraggiose:

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. (Anna Frank)

Puoi dire la forza di una nazione dalle donne dietro i suoi uomini. (Benjamin Disraeli)

Le donne raggiungono l’apice della loro forza quando si armano della loro debolezza. (Marie de Vichy)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. (Oscar Wilde)

Tu sei più potente di quanto immagini, sei bella così come sei. (Melissa Etheridge)

Io ho sempre considerato la donna molto più forte dell’uomo, perché la donna dà la vita. (Claudia Cardinale)

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire. (Monica Vitti)

Una donna forte si riconosce al primo sguardo, sa guardarti con una dolce determinazione, sa sorridere con l’intero volto quasi senza muoverlo e ti fa stare bene per il semplice fatto di esserti accanto. (Stephen Littleword)

Lei preferirebbe camminare da sola nel buio che seguire l’ombra di qualcun altro. (R. G. Moon)

Non giudicare una donna in ginocchio: non sai mai quanto è alta quando si alza. (Mie Hansson)

Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo nei confronti della donna. (Mahatma Gandhi)