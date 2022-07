Artesi Heritage Collection: la preziosità del legno entra nella stanza del sé.

- pubblicità -

Emozioni tattili, note di fondo, atmosfere accoglienti. La nuova collezione Heritage di Artesi, presentata al Salone del Mobile 2022, a cura di Enrico Cesana, racchiude tutte le sensazioni della naturalità del legno, per sprigionarle nelle stanze da bagno e della casa. Grazie alla vitalità di questo materiale, percorso da venature mai uguali tra loro, si hanno mobili sempre diversi ed esclusivi, dove le varie texture restituiscono sensazioni tattili uniche e note aromatiche legnose.

- Pubblicità -

Gli incastri e le lavorazioni ebanistiche, interpretazione dell’artigianalità e del saper fare aziendale, trasformano i mobili in oggetti senza tempo, in cui echi di ispirazione classica rivivono in uno stile contemporaneo, grazie all’integrazione di materiali attuali come il gres, adattandosi a diverse zone dell’abitare.

Le nuove finiture in rovere e noce canaletto, elementi della collezione Heritage, rivelano versatilità e soluzioni compositive che instaurano un rapporto di continuità tra gli spazi della casa in un gioco di rimandi e richiami. I dettagli, materiali e texture legano il mobile lavabo agli altri elementi della collezione che, arricchita da madie e credenze, trovano spazio sia nella stanza da bagno come complemento d’arredo, sia in altre zone della casa in un dialogo costante con l’ambiente bagno.

Mobili lavabo

Il mobile lavabo di Heritage è caratterizzato dell’anta a telaio con maniglia a gola integrata oppure con apertura Push Pull, in cui si inseriscono le lavorazioni in legno rovere o in noce canaletto. Il nuovo lavabo di Heritage è disponibile nella versione colonna o da appoggio sul top in gres porcellanato, nelle versioni bianco o laccato, esternamente rifinito in tutte le colorazioni aziendali.

- Pubblicità -

Madia

- Pubblicità -

La madia è l’elemento trait d’union tra l’ambiente bagno e le altre zone della casa. Rifinita in noce canaletto, è sormontato da un top in gres e sorretto da quattro piedini neri con puntale in nichel satinato. Oltre a garantire la massima funzionalità come contenitore, è un elemento d’arredo da posizionare nella stanza da bagno per completare la composizione Heritage oppure in altri ambienti.

Specchiera Sunset

Lo specchio oversize, novità di Heritage, nasce dall’incontro del cerchio con la bisettrice, da cui derivano una parte specchiante e una decorativa in gres, legno o laccato, permettendo di creare infinite possibilità cromatiche.