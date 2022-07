Nasce Bullfrog Elements Collection

- pubblicità -

Bullfrog presenta Elements Collection, quattro Eau de Toilette che racchiudono l’essenza dell’esistenza: Aria, Acqua, Fuoco e Terra. Secondo la teoria elaborata dei filosofi dell’antica Grecia e giunta fino ai nostri giorni, nel microcosmo e nel macrocosmo ogni sostanza esistente si compone di quattro elementi essenziali.

AIR è l’elemento più leggero, una fragranza verde e fresca, con note di foglie di fico, erba mate e eliotropio, per animi sognatori che amano il vento tra le fronde d’estate.

WATER è ideale per sentirsi in vacanza. Una fragranza marina e speziata che esprime libertà e leggerezza. L'esprit dello zenzero e del pepe nero, salvia e basilico sprigiona un'onda di freschezza per spiriti dinamici e frizzanti.

FIRE conquista i passionali e gli audaci con i suoi sentori di agrumi e la sensualità del muschio di quercia e del patchouli.

EARTH è la fragranza che ispira forza e concretezza. Affonda le radici in terre calde e avvolgenti che sanno di pepe sichuan e geranio africano, di cedri e vetiver, un ritorno alle origini del mondo.

La nuova Bullfrog Elements Collection è un inno olfattivo e una gioia per gli occhi: creato dall’illustratore e graphic designer italiano Francesco Paternoster con il suo tratto inconfondibile, ogni packaging è una sorpresa di stile e colori, per appagare in tutti sensi e ritrovarsi in armonia con l’universo, con la sua meraviglia ancestrale e inedita al tempo stesso.