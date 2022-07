The World of Banksy, l’experience in mostra a Roma

- pubblicità -

La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience arriva nella città eterna. Roma ospita l’arte del famoso street artist inglese presso la Galleria Commerciale della stazione di Roma Tiburtina fino al 27 novembre 2022.

Oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la produzione di Banksy. Dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni; dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione.

The World of Banksy – The Immersive Experience presenta attraverso le opere il racconto su più livelli di una storia di oltre vent’anni e porta lo spettatore ad immergersi in un mondo ricco di spunti di riflessione. La mostra affianca al racconto espositivo tradizionale una sezione virtuale, i-Banksy. Qui per la prima volta le opere d’arte più iconiche del misterioso street artist diventano animate grazie; brevi video che narrano la storia e la critica sociale che si celano dietro ai murales presenti in tutto il mondo.

L’esperienza immerisva offre al pubblico la possibilità di capire l’importanza e l’attualità del messaggio sociale delle opere dell’artista, approfondendo i temi del capitalismo, della guerra, del controllo sociale e della libertà in senso lato, il tutto inserito nei paradossi del nostro tempo. L’esposizione analizza la capacità di Banksy di integrarsi nello spazio e di non conoscere confini, riuscendo a raggiungere zone inimmaginabili, luoghi di guerra e di conflitti dove nemmeno le istituzioni riescono ad arrivare.

I soggetti ricorrenti, quali scimmie, topi, poliziotti che ironicamente simboleggiano tipologie umane ben distinguibili e sono spesso portatori di slogan, trovano casa all’interno della stazione di Roma Tiburtina che, con i suoi circa 500 treni al giorno e 140 mila transiti giornalieri, è uno dei luoghi underground che più rappresenta la street art e il linguaggio universale di Banksy, in grado di arrivare al cuore, ai pensieri e all’anima di tutte le persone nel mondo.