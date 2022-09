La cultura del cibo di strada USA: i migliori food truck da provare in viaggio

- pubblicità -

Anche noi italiani, che ogni settimana troviamo un motivo per indignarci per la cucina altrui, dobbiamo ammettere che pochi Paesi possono vantare l’offerta enogastronomica variegata degli Stati Uniti. In una qualsiasi città è possibile infatti trovare fenomenale cibo indiano accanto a locali texmex, cucina regionale cinese, pizza e barbecue coreano e molto altro.

- Pubblicità -

Anche i food truck sono parte integrante della cultura alimentare americana, e la loro popolarità è cresciuta in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008 quando chi si è trovato a cambiare lavoro ha pensato a questo tipo di investimento molto meno rischioso rispetto a un tradizionale ristorante. Negli ultimi 15 anni la quantità di foodtruck è aumentata in modo esponenziale, intensificando la concorrenza e alzando ovviamente la qualità del cibo.

Se hai in programma un viaggio negli USA, richiedi un ESTA online e approfitta della vasta offerta di cibo di strada per pasti veloci, convenienti e davvero gustosi.

Mysttik Masaala (New York)

Il furgoncino di Rishi celebra il meglio della cucina indiana nel bel mezzo delle trafficate strade di Brooklyn: tra i piatti offerti spiccano fragranti samosa di pollo o verdure, fagioli dall’occhio teneri e leggermente affumicati, patate al coriandolo impanate nella farina di lenticchie e soffici naan ripieni, per un massimo di 12 dollari a piatto.

Kenny’s Cajun and Creole Cuisine (New Orleans)

- Pubblicità -

Nella cucina creola della Louisiana non è raro mischiare costacei e salsicce, per esempio nel gumbo, ma è forse meno comune vedere carne e pesce insieme in un panino. Da Kenny’s a New Orleans puoi gustare il po boy, tipico panino di questa zona degli USA solitamente farcito con le ostriche fritte, servito invece con gamberi e pollo oppure manzo. Se non ti senti abbastanza avventuroso puoi sempre optare per un cajun mac, maccheroni al formaggio speziati con salsiccia spezzettata, o una cremosa insalata di cavolo alla creola. Non si può dire manchi il sapore!

Bohemian Barbecue (Austin)

- Pubblicità -

Gli amanti della griglia non si lascino scappare Bohemian Barbecue, nel cuore del Texas. Il pollo affumicato e il brisket, punta di petto cotta a lungo tipica del barbecue americano, arricchisce hot dog, hamburger, nachos e molto altro. E se ti rimane uno spazietto per il dolce, il “pudding alla banana di Lyndsey” è un perfetto omaggio alla ricca cucina del sud.

Thai-U-Up (Seattle)

Questo furgoncino a gestione familiare azzera la distanza tra lo stato di Washington e Bangkok servendo involtini fritti, pad thai con cipollotto, arachidi e lime e e pollo piccante all’aglio e anacardi. Una bevanda consigliatissima per accompagnare il tutto è il té freddo alla thailandese, arricchito con anice, vaniglia e latte condensato. Una vera delizia!

Cuban Guys (Miami)

Il tour virtuale del cibo di strada statunitense termina a Miami, una città dalla larghissima comunità cubana che si riflette anche nell’offerta enogastronomica. Da Cuban Guys puoi assaggiare panini con diversi tipi di carne soffritta, grigliata e sfilacciata, formaggi, salse e chi più ne ha più ne metta. Chi non sa decidersi può ordinare le mini fritas, un trio di soffici paninetti per tutti i gusti.

Ti andrebbe di provare tutte le prelibatezze che questi food truck hanno da offrire? È ora di programmare un bel viaggio nella terra di questa straordinaria fusione di culture. Un ESTA, il documento obbligatorio per viaggiare negli USA senza il classico visto, è valido per due anni in base alla validità del passaporto con cui viene richiesto.