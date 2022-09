Il design di Giorgetti per Villa Castiglione a Capri

Un capolavoro di bellezza, a picco sul mare, dove cielo e terra sembrano toccarsi. A Capri, incastonata su una scogliera sopra la Marina Piccola, sorge sui resti di una delle ville dell’imperatore Tiberio e del successivo castello medievale Villa Castiglione, un’oasi di lusso che si affaccia sui Faraglioni, sul borgo, sulla costa meridionale dell’isola, con il golfo di Napoli all’orizzonte, offrendo lo scenario di un’esperienza indimenticabile.

Il Made in Italy firmato Giorgetti va in scena qui, in uno dei panorami più incantevoli del Mediterraneo. Il progetto in collaborazione con Manfredi Fine Hotels Collection nasce per il refitting di diversi ambienti di Villa Castiglione.

La Manfredi Fine Hotels Collection, a cui è affidata la gestione della Villa, annovera esclusivi hotel e ristoranti che si distinguono proprio per la loro posizione e l’altissima qualità dei servizi a disposizione di una clientela in cerca di bellezza, italianità, stile.

Le lavorazioni dei legni, dei marmi e del tessile regalano agli spazi una preziosa tridimensionalità, valorizzata anche dalla combinazione di elementi d’arredo dalla forte personalità.

La veranda, con le sue ampie vetrate affacciate sul mare, presenta un’area conversazione, a disposizione degli ospiti, composta dalle iconiche poltrone HUG design Rossella Pugliatti, le cui linee morbide sono accompagnate dalla semplicità del tavolino in metallo liquido bronzo CORALLO caratterizzato da una superficie in rilievo realizzata a mano che rende ogni pezzo unico. Dall’altro lato della veranda, il calcetto 90° MINUTO, in cristallo e cuoio.

Protagonista del grande salone centrale, il divano modulare SKYLINE design Carlo Colombo, un’architettura domestica che caratterizza lo spazio, composto da vari elementi e cuscini decorativi, insieme ai tavolini GALET di Ludovica+Roberto Palomba, unici nella loro imperfetta regolarità.

Le poltrone JANET design Umberto Asnago, dalle forme generose e avvolgenti, sono abbinate ai tavolini BLEND e al mobile contenitore in noce SKYLINE di Carlo Colombo, contemporaneo, ma ricco di citazioni del passato.

Le camere matrimoniali scelgono le linee essenziali del letto ALTEA, disegnato da Carlo Colombo, contraddistinto da una funzionalità e flessibilità uniche, affiancato dal tavolino CORALLO e dai comodini ATHENE e LING, in cui legno e metallo si mescolano con sapienza.

La Master Room di Villa Castiglione accoglie il letto REA design Chi Wing Lo, con la sua forma alata, insieme alla morbida panca ADAM, dal segno grafico e sostanziale, pronta a soddisfare diverse esigenze. Completano lo spazio il comodino e il tavolino ROMEO disegnati da Roberto Lazzeroni, versatili complementi d’arredo. Rifiniscono e arricchiscono gli ambienti i tessili e i tappeti Giorgetti, tra cui MIRÒ, STITCH e SHIGHERA.

Un progetto definito da un’atmosfera calda e accogliente, messa in risalto dalle texture dei materiali pregiati e da un sapiente mix di elementi contemporanei con altri ispirati alla tradizione, di grande impatto estetico. Giorgetti dimostra così, ancora una volta, la propria capacità di offrire soluzioni tailor-made per progetti di prestigio in tutto il mondo riconfermandosi come partner progettuale d’eccellenza.