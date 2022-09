BookCity Milano 2022 dal 16 al 20 novembre 2022

BookCity Milano 2022, la manifestazione dedicata ai libri e alla lettura che giunge quest’anno all’undicesima edizione, attesa in città dal 16 al 20 novembre 2022. Quest’anno BookCity Milano, che per natura sfugge alle etichette tradizionali e alle definizioni granitiche, intende dare voce e spazio a tutto ciò che è ibrido, senza l’inutile pretesa di definirlo, ma con la curiosità di esplorarlo: per questo motivo, il tema scelto per l’undicesima edizione è “La vita ibrida”, un argomento attuale, figlio della complessità contemporanea.

Il mondo di oggi è ibrido. Ibrido il lavoro, ibrida la vita, sempre più scissa tra online e offline, ibride la comunicazione e la narrazione, ibridi sono l’identità e i generi, ibrida è l’esperienza delle nuove generazioni e, dall’alba dei tempi, ibride sono le culture. In un mondo alla ricerca di semplificazioni rassicuranti, la parola ibrido può spaventare; eppure, ibrido è da sempre il terreno più fertile per il germogliare della cultura e delle arti: ibrido è un invito alla contaminazione feconda delle discipline, all’attraversamento degli steccati della conoscenza, un et et che si sostituisce all’aut aut.

Non mancheranno gli appuntamenti di La Lettura Intorno, il progetto realizzato insieme a Fondazione Cariplo che si inserisce nell’ampia cornice di BookCity Milano e ne rappresenta un continuum durante l’arco dell’anno: un elemento attivo e partecipato di fruizione e accesso alla cultura, in grado di coinvolgere, attraverso i quartieri, le diverse comunità cittadine. Vi sarà spazio anche per BookCity Università, BookCity per il Sociale e soprattutto BookCity per le Scuole, che giunge al suo decimo anno: per celebrare i 10 anni di collaborazione con il sistema scolastico regionale è stato avviato un progetto sperimentale che ha coinvolto un gruppo di studentesse e studenti delle scuole superiori del Municipio 5 nella realizzazione del calendario di appuntamenti della Biblioteca Chiesa Rossa.

BookCity Milano 2022 offrirà un programma vasto e variegato, con focus tematici dedicati all’attualità e all’ambiente, agli adulti e ai bambini, spaziando dai libri ai fumetti, dalla storia alla musica, andando a comporre un palinsesto refrattario a qualsiasi tipo di limite concettuale: ibrido per natura.

Anche in questa edizione di BookCity lo scambio con la Rete delle Città Creative Unesco intende favorire la diffusione del patrimonio letterario dei rispettivi Paesi e sostenere giovani scrittori e traduttori nel ruolo di ambasciatori culturali; quest’anno, BookCity Milano ospiterà un palinsesto co-prodotto con un’altra città del circuito delle Città Creative Unesco per la letteratura.

L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Consiglio di indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Achille Mauri. La coordinazione dell’edizione 2022 è stata affidata a Luca Formenton (Fondazione Mondadori), con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo presidente Ricardo Franco Levi.