Mabina Gioielli sul palco di X Factor

Mabina Gioielli sceglie di essere Official Partner di X Factor 2022, lo show prodotto da Fremantle su Sky e in streaming su NOW, che vede completamente rinnovati giuria e conduzione: al tavolo il ritorno di Fedez e l’arrivo di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, orchestrati sul palco da Francesca Michielin. Mabina Gioielli sarà presente per impreziosire, con tutta la bellezza e l’unicità dei suoi gioielli, i look delle pop star che calcheranno il palco del talent più prestigioso d’Italia. I concorrenti indosseranno in esclusiva le creazioni del marchio, mostrando on air tutta la magia e la varietà delle collezioni uomo e donna.

A questa importante collaborazione si affianca un imperdibile concorso: Vinci la finale di X Factor e una Vip Experience con Mabina Gioielli. Dal 15 settembre al 17 novembre acquista un gioiello Mabina e partecipa al concorso. Per ogni gioiello acquistato in negozio, presso i tantissimi rivenditori del brand in tutta Italia, riceverai un codice univoco presente su una cartolina (o nell’email di conferma ordine se l’acquisto viene effettuato sul sito www.mabina.it) con cui potrai vincere una «VIP Experience» per 2 persone composta da:

• 2 biglietti per la Finale di X Factor dell’08/12

• 2 notti in un esclusivo hotel nel centro di Milano

• un pranzo in una spettacolare location

Vai sul minisito dedicato xfactor.mabina.it/it/sh/ concorso/ compila il form ed inserisci il codice univoco. Conserva la cartolina o l’e-mail con il codice, se sarai estratto, verrai contattato dal nostro team, per vivere questa esperienza unica.