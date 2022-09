Giorgetti ha presentato le novità della collezione 2022

In occasione del London Design Festival, Giorgetti ha presentato la collezione 2022 confermando le fruttuose collaborazioni con Carlo Colombo, Roberto Lazzeroni e Dainelli Studio.

Progetti iconici che raccontano la passione del marchio per i dettagli e la sua continua ricerca dell’eccellenza. Dal living al dining, alla zona notte, Giorgetti presenta una collezione sempre più articolata e sofisticata che riconferma la capacità dell’azienda di disegnare spazi e progetti architettonici completi, proponendo un vero e proprio lifestyle Giorgetti.

Il LDF è stata inoltre l’occasione per raccontare GM#02, il nuovo numero del GM Magazine, format editoriale cartaceo e digitale che arricchisce la filiera culturale del Gruppo Giorgetti. Un racconto di progetti, icone, esperienze, archivi, geografie; un luogo dove si incontrano dialoghi, tradizioni e visioni contemporanee. Un progetto che appartiene ad una visione ampia della missione di Giorgetti, che ha la necessità e volontà di tessere dialoghi di ricerca e innovazione che gli permettano di ampliare i propri confini ed essere allineati al presente e capaci di intercettare il futuro.

Lo Store londinese, sviluppato su due livelli per una superficie totale di 400 metri quadrati, ha messo in scena pezzi iconici e più recenti novità. Qui ogni elemento è studiato per dare risalto alla cultura del progetto tipica del brand e alla capacità dell’azienda di offrire un vero e proprio lifestyle. Gli elementi d’arredo, ognuno con la propria identità, dialogano fra di loro in armonia: linguaggi, finiture, colori si combinano con naturale eleganza in composizioni originali e personalizzabili.

All’entrata, il negozio accoglie gli ospiti nel living arredato con SOHO di Carlo Colombo, il nuovo divano modulare dal comfort straordinario caratterizzato da un tratto essenziale, leggero, aereo, sospeso sui piedini in alluminio, la cui forza risiede nella cura estrema dei particolari, accompagnato dalle forme avvolgenti della poltrona HUG di Rossella Pugliatti e dai nuovi tavolini GRIFFEdesign Giancarlo Bosio e Giorgetti R&D caratterizzati da un raffinato gioco di incastri, di sovrapposizioni, di finiture lucide e opache.

Il tavolo ENSO, con le sedute TIE di M2Atelier, caratterizzate da un profondo e seducente spacco sul retro, un inserto in pelle, che ricorda certe creazioni di alta moda, definisce l’area dining che confluisce nell’ambiente cucina allestito con il design di GK.01, GK.02 e GK.03.

La zona notte ospita i pezzi della collezione FRAME disegnata da Carlo Colombo, le cui linee geometriche suggeriscono, da un lato, una straordinaria astrazione formale e, dall’altro, una forte emozionalità nei dettagli, insieme ai prodotti della collezione SHIRLEY, sempre di Colombo, lanciata nel 2021, il cui concept ruota attorno ad un nastro in metallo piegato e diventa elemento strutturale degli arredi.

Nuovo protagonista della ambientazione notte, il vanity/scrittoio EDWARD di Dainelli Studio, una proposta all’insegna della multifunzionalità, accessoriata con specchio e vani di contenimento per spazzole, pettini e oggetti affini, presentato insieme alla nuova poltroncina MONTGOMERY, anch’essa firmata da Dainelli Studio che, prendendo ispirazione dalle forme classiche, sperimenta un tratto più aggressivo, dinamico, contemporaneo.

Completa l’area il nuovo paravento BOREALIS di Roberto Lazzeroni, un oggetto dall’aspetto scultoreo che racconta l’altissima maestria artigianale dell’azienda attraverso un seducente gioco di intrecci di fasce in pelle, ognuna formata da due strati di pelle accoppiati, di due colori diversi, cuciti e rifiniti a mano.

Nel basement, un secondo living accoglie una composizione del divano modulare VESPER di Roberto Lazzeroni, un sistema di sedute che sovverte e supera l’idea tradizionale del divano per offrire un concept dinamico e personalizzabile, accompagnato dalle poltrone ELSA design M2Atelier con struttura in noce, dai tavolini GALET, e dal pouf OTTO.

Ulteriore proposta per la zona notte, il letto REA insieme al sistema modulare di cabina armadio REIWA. L’outdoor vede, invece, protagoniste le sedute APSARA.