Excalibur Automatic Monobalancier di Roger Dubuis

Oltrepassare i limiti, infrangere le regole, reinventare il terreno di gioco, il tutto mettendo in campo abilità iper tecniche e un design iper espressivo. Benvenuti in un luogo dove “di più” è meglio e dove osare è un dovere, benvenuti da Roger Dubuis. La Maison traccia la via verso il futuro dell’Alta Orologeria e presenta un’evoluzione straordinaria dell’ Excalibur Automatic Monobalancier.

L’ultima evoluzione della collezione Excalibur è il nuovo Excalibur Automatic Monobalancier. Questo segnatempo, nato dalla collaborazione fra ingegneri visionari e orologiai straordinari, è stato arricchito con una serie di miglioramenti estetici che hanno dato vita a una creazione sofisticata dallo stile contemporaneo. Le prestazioni del nuovo calibro RD 720SQ sono spinte al massimo grazie a sviluppi tecnici progettati per aumentare la riserva di carica a 72 ore.

Al contempo, il microrotore è ottimizzato per minimizzare le sue vibrazioni ed è realizzato in oro rosa 750/1000 e tungsteno rifinito con l’incisione del monogramma di Roger Dubuis al fine di modernizzarne il design.

La Maison è alla continua ricerca di soluzioni per migliorare le prestazioni e la precisione, pertanto ha raddoppiato l’inerzia della ruota del bilanciere per aumentarne la stabilità e renderlo meno sensibile agli urti. Allo stesso modo, per migliorare efficienza e trasmissione dell’energia, la forma della ruota di scappamento è stata ottimizzata grazie alla costruzione in silicio con rivestimento in diamante e all’abbinamento a palette in silicio con rivestimento in diamante, nonché a un nuovo lubrificante.

Reinterpretato per il mondo contemporaneo con ricercatezza e stile, l’Excalibur Automatic Monobalancier ha un design caratterizzato da linee dal taglio pulito, una lunetta scanalata e intagli definiti, mentre l’iconica stella è stata ridisegnata per levitare liberamente al di sopra del bariletto. L’approccio contemporaneo è ulteriormente evidenziato nelle decorazioni che amplificano la natura espressiva di questo segnatempo da 42 mm, fra cui decorazioni a contrasto come le superfici sabbiate e satinate accostate agli angoli lucidi.

Le due edizioni disponibili, entrambe fedeli agli elevati standard del Poinçon de Genève, presentano una la cassa in EON GOLDTM (una speciale lega di oro 750/1000 5N che risulta più resistente all’ossidazione quando esposta a condizioni estreme) e cinturino in pelle di vitello nera stampata a rilievo e l’altra sempre una cassa in EON GOLDTM, decorata con 60 diamanti taglio tondo, e cinturino in pelle di vitello porpora stampata a rilievo. Entrambe sono dotate di un Sistema di Sgancio Rapido brevettato per garantire la massima versatilità al polso.

www.rogerdubuis.com