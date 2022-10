Il Maschio Angioino illuminato di rosa con Estée Lauder

La città di Napoli ha dato avvio in Italia alla trentesima edizione della Breast Cancer Campaign: il Maschio Angioino si è illuminato di rosa, dando ufficialmente inizio alla campagna contro il tumore al seno, ideata 30 anni fa da Evelyn H. Lauder, simboleggiata dal nastro rosa e promossa da The Estée Lauder Companies Italia, di cui Fondazione AIRC è partner ufficiale.

Il momento dell’illuminazione ha visto la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, di AIRC, di esponenti dell’imprenditoria partenopea e del mondo dello spettacolo. Tra i presenti annoveriamo, oltre alla madrina Roberta Capua, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Federica Polinori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di The Estée Lauder Companies Italia, Alessandro Marinella, Fabiola Sciabbarrasi con la figlia Sofia Daniele, Clotilde Esposito, Nilufar Addati, Teresanna Pugliese, Lorenzo De Caro.

Gli ospiti, dopo l’illuminazione, hanno proseguito la serata con una Cena di Gala a scopo benefico a favore di AIRC, tenutasi nella splendida cornice del foyer del prestigioso Teatro San Carlo.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato: “… Come Amministrazione comunale sosteniamo con forza l’impegno della Fondazione AIRC per la ricerca oncologica e ribadiamo l’importanza della prevenzione con numerose iniziative rivolte a cittadini di ogni fascia di età. Ricerca e prevenzione rappresentano oggi il giusto binomio verso una migliore qualità della vita per tutti noi”.

“La Breast Cancer Campaign impegna e coinvolge Estée Lauder Companies, insieme ai suoi partner, nella lotta contro il tumore al seno da ben 30 anni – dice Federica Polinori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di The Estée Lauder Companies Italia -. Sono orgogliosa di ridare voce, ancora una volta, ad un messaggio così importante, affiancando e sostenendo AIRC che è una eccellenza italiana nella ricerca sul cancro e che, come noi, persegue l’obiettivo ambizioso di regalare a ogni donna un mondo finalmente libero dal tumore al seno. Questo stesso proposito se lo pose Evelyn H. Lauder nel 1992, quando ideò il nastro rosa, oggi simbolo universale della lotta contro il tumore al seno”.

bccampaign.it – nastrorosa.it