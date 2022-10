Storia di un incontro tra talento e destino firmato CHANEL

Spesso paradossale, l’arte dell’incontro creativo è tanto elegante quanto audace. È la forza che unisce femminile e maschile, semplicità e opulenza, presente e futuro, mistero e manifesto, competenza tecnica e sogno, heritage e innovazione, bianco e nero. Anche la bellezza è una questione di incontri, dove la forma incontra il colore e l’ombra incontra la luce. È una danza tra materia e illusione, tra la propria immaginazione e la realtà, tra una donna e il suo destino. Unicità, allure, divenire… la bellezza secondo CHANEL è un viaggio infinito, si nutre del passato, è radicato nel presente e guarda con audacia al futuro. Guidata dal suo innato desiderio di scambi creativi, CHANEL presenta COMETES COLLECTIVE, un gruppo di talenti emergenti che plasmano la bellezza del futuro. Con COMETES COLLECTIVE, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL accelera il proprio slancio creativo invitando una community di artisti ad entrare a far parte del progetto.

Questo gruppo di artisti nascenti si metterà all’opera per ampliare, ciascuno a proprio modo, la palette dei colori e delle nuance CHANEL, per reinterpretare le icone, per reinventare e arricchire il linguaggio creativo della Maison. A loro l’arte di sognare, creare il make-up e definirne la sua influenza. Ogni artista di questo collettivo è stato scelto per la sua visione vibrante e singolare della bellezza, così come per la profonda affinità con i valori della Maison. Insieme contribuiranno a questo nuovo impulso creativo dando vita a collezioni stagionali che concorreranno a definire un tema comune. Collaborazione, co-creazione e continua ridiscussione dell’arte di immaginare l’allure di una donna: tre concetti che risuonano più che mai nel cuore della Maison CHANEL.

Attraverso un dialogo permanente sotto il segno della creatività e del colore, caratterizzato da una contaminazione reciproca, questo collettivo inedito si arricchirà nel corso del tempo di nuovi artisti. Nuove competenze, nuovi sguardi, per formare una comunità unita dalla convinzione che la bellezza derivi prima di tutto dalla libertà di essere e di divenire se stessi, in tutta la propria ricchezza e complessità, in tutte le proprie sfumature. Ispirate dai loro percorsi personali e spinte dall’amore per la condivisione di esperienze e ispirazioni, Ammy Drammeh, Cécile Paravina, Valentina Li sono le prime artiste che entrano a far parte di COMETES COLLECTIVE.

Riconosciute a livello internazionale per la loro creatività, la loro expertise e la loro visione libera e autentica della bellezza, con il supporto dallo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL, contribuiranno allo sviluppo delle collezioni e alla creazione di contenuti in grado di ispirare la community degli appassionati del make-up CHANEL. Le prime collezioni COMETES COLLECTIVE, già in fase di sviluppo, saranno svelate a partire da gennaio 2024.

