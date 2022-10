Isabella Rossellini negli scatti di André Rau a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana, dal 21 ottobre al 3 novembre, presenta al pubblico la mostra Isabella Rossellini by André Rau. L’esposizione, curata da Vanessa Bikindou, è realizzata da Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture in collaborazione con Fondazione Festa del Cinema.

Una raccolta di scatti che ritraggono la grande diva italiana immortalata dall’obiettivo di André Rau. Un’occasione unica che riunisce, per la prima volta, queste splendide fotografie tutte insieme, lasciando assaporare il cambiamento negli anni che queste sono state in grado di sottolineare.

Isabella Rossellini by André Rau. Un sodalizio artistico basato sull’amicizia che ha attraversato i cambiamenti estetici a cavallo tra due secoli

E’ il 1981 quando Isabella Rossellini e André Rau s’incontrano per la prima volta; e la mostra Isabella Rossellini by André Rau è il riassunto degli anni della loro collaborazione. Un’unione artistica che ha segnato il cambio di secolo caratterizzandolo nelle sue forme più estetiche. Il loro rapporto è diventato poi simbolo di diverse campagne fotografiche, quali Lancome o servizi di moda per German Vogue.

Durante quell’incontro i due stringono un sodalizio artistico basato sull’amicizia che diede il via ad una delle collaborazioni più significative del tempo moderno. Un che è testimoniato dalle foto dell’attrice fatte da Rau che dimostrano la fiducia tra i due, ma anche la grazia di Isabella Rossellini e la bravura peculiare del fotografo.

Quando si osservano le foto è quindi praticamente impossibile non notare la serenità e la sintonia del professionista che è stato in grado di catturare con una sola immagine l’umanità di una delle dive più famose del mondo moderno.

