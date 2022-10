Lucca Comics & Games 2022: tutte le mostre in programma

L’edizione HOPE di Lucca Comics & Games porterà i visitatori ad esplorare le profonde connessioni artistiche che uniscono tutte le anime del festival. Le mostre consentiranno al pubblico di posare lo sguardo non solo sulle tavole originali dei grandi nomi della Nona Arte, ma di esplorare anche la sensibilità visiva declinata al mondo fantasy, la commovente capacità narrativa delle illustrazioni, l’eleganza visuale del game designing, le declinazioni culturali e storiche del mondo del videogioco, l’esplorazione di un futuro prossimo che porta l’arte nel Metaverso.

Palazzo Ducale – dal 15 ottobre al 1° novembre

A Palazzo Ducale, la mostra Atsushi Ohkubo: Anima di fuoco, realizzata con la collaborazione di Panini, illustrerà, attraverso una ricca selezione di tavole originali delle sue opere più celebri (curata dal Doc Manhattan, al secolo Alessandro Apreda), l’incredibile lavoro di world building che ha reso celebre questo mangaka. Dalla caccia alle anime della Death City di Soul Eater e del suo spin-off Soul Eater Not!, ai pompieri pirocinetici di Fire Force. Giacomo Nanni, un altro sguardo sul mondo.

Giacomo Nanni è uno dei fumettisti italiani più raffinati e profondi.

Con Atto di Dio (2018), premiato anche ad Angoulême, ha prodotto uno dei migliori libri italiani degli ultimi anni, una riflessione, laica e religiosa insieme, sull’universo come portatore di un mistero radicale e sul ruolo dell’uomo al suo interno. Col successivo Tutto è vero (2021) approfondisce il suo sguardo esterno su un’umanità confusa e sbandata, alle prese con le moderne paure del terrorismo e dello scontro fra civiltà.

Mirka Andolfo, eroina di carta.

Lanciatissima, Mirka Andolfo è la nuova star del fumetto italiano. Disegnatrice e autrice, Mirka si è imposta in modo folgorante a partire da Sacro/Profano (2013), caratterizzato da un erotismo gioioso, sorretto da un tratto morbido e sensuale. È il segno distintivo del suo stile, che dopo svariate collaborazioni italiane e internazionali, la riporta alla ribalta col grande successo di Sweet Paprika.

Chris Riddell: schizzi, scarabocchi e meraviglie.

Autore per ragazzi, vignettista politico, illustratore e straordinario creatore di mondi, sarà ospite a Lucca Comics & Games 2022 in collaborazione con l’Editrice Il Castoro e sarà allestita una mostra a Palazzo Ducale che ne celebrerà la prolifica carriera.

Graphic Novel Theater: fumetti in carne e ossa

Dal 2017, anno di Una ballata per Corto Maltese, Lucca Comics & Games ha messo in scena almeno uno (due nel 2021) spettacolo all’anno tratto da un graphic novel italiano: è il Graphic Novel Theatre, progetto di commistione di linguaggi che traghetta il fumetto, da sempre legato a una fruizione privata, alla dimensione pubblica dell’evento dal vivo, come neanche il cinema riuscirebbe a fare. La mostra racconta la breve ma già significativa storia del Graphic Novel Theater, concludendosi con un’anteprima del nuovo spettacolo, dedicato a Celestia di Manuele Fior.

Ted Nasmith, la Natura del Mito

Autore del poster di Lucca Comics & Games 2022, fra i massimi esponenti dell’arte fantasy, il canadese Ted Nasmith è protagonista di una grande mostra il cui piatto forte sono le ormai classiche illustrazioni dedicate all’universo tolkieniano, affrontato con una peculiare sensibilità paesaggistica. Inoltre, illustrazioni realizzate per la saga di George R. R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco e altre innumerevoli meraviglie.

Alex Randolph, Regista di Giochi.

Un game designer, Alex Randolph, che per la prima volta nella storia di Lucca Comics & Games atterra in Palazzo Ducale: una celebrazione in grande stile per ricordare il centenario della nascita di Alex Randolph, con pezzi per la prima volta messi in mostra in Italia ed illustrazioni inedite in anteprima assoluta in collaborazione con il Deutsches Spielearchiv Nürnberg, Studio Tapiro e Studio Giochi.

Palazzo delle Esposizioni – Fondazione Banca del Monte di Lucca – dal 28 ottobre al 1° novembre

Castelli & Friends

A quarant’anni dalla nascita del suo personaggio più famoso, Martin Mystère, la mostra è l’occasione di fare il punto sulla carriera straordinaria di un gigante del fumetto italiano, già proclamato Maestro del Fumetto a Lucca Comics & Games 2006. Da Gli Aristocratici a L’Omino Bufo, da Zio Boris alle innumerevoli collaborazioni con le più varie riviste, dalla sua attività di storico del fumetto al suo status di “espertone” globale e enciclopedico, la mostra esplorerà tutti gli aspetti delle multiformi attività del “Buon Vecchio Zio Alfredo”.

Manga, Love & other stories

Accolta dal Palazzo delle Esposizioni a Lucca dal 28 ottobre all’1 novembre 2022 e ideata da J-POP Manga e Lucca Comics & Games, con il patrocinio del Comune di Lucca, la mostra presenta un’esposizione sull’educazione sentimentale. Il legame d’amore espresso dalla forma d’arte del manga è ciò che la mostra promuove e intende trasmettere ai suoi fruitori, attraverso le splendide narrazioni di grandi maestri del Sol Levante quali: Ryoko Ikeda, Keiko Takemiya, Nagabe, Kabi Nagata, Waka Hirako, Keigo Shinzo, Aki Irie, Kaori Tsurutani e di un nuovo e già affermatissimo mangaka europeo come Tony Valente.

Chiesa dei Servi

Corrado Roi: Diabolik, chi sei? Corrado Roi è uno dei grandi interpreti del fumetto italiano. Nel volume edito da Lo Scarabeo Diabolik, chi sei?, in onore del 60° anniversario del celebre personaggio mascherato, Roi reinterpreta con il suo inconfondibile stile il “re del terrore”. La mostra è l’occasione di ammirare alcune sue splendide tavole