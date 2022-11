Stella, una Limited Edition di Piuma in collaborazione con Swarovski

Lo spazzolino Piuma Brush è elegante, essenziale, quasi minimalista, è un’icona senza tempo in continua evoluzione. In occasione del prossimo Natale 2022 si è deciso di lasciare tutti a bocca aperta e reinterpretarlo in una versione speciale, preziosa ed esclusiva: Stella, una Limited Edition in collaborazione con Swarovski.

Stella è realizzato in Italia, è impreziosito da 38 cristalli Swarovski di 3 diverse dimensioni, tutti rigorosamente applicati a mano con meticolosa precisione, e il suo colore è il blu cobalto, come il cielo notturno in cui brillano le stelle, ed è realizzato con materiali completamente riciclabili e antibatterici.

Stella è proposto in soli 370 esemplari, sarà in vendita online al prezzo esclusivo di 85,00 euro, e ha delicate micro-setole di tonalità grigio scuro in Tynex (diametro 0.1mm) ai carboni attivi per un sorriso ancora più bianco.

Il manico di Stella è ergonomico, più lungo dei tradizionali spazzolini ed estremamente flessibile, la testina è affusolata, e permette di raggiungere tutti gli angoli della bocca, e ha un pulisci lingua sul retro che permette un massaggio delicato.