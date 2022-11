Per un Natale tutto da scodinzolare con Amusi

Ogni giorno i nostri amati animali domestici ci fanno le feste con gioia e entusiasmo. Così, ora che le feste si avvicinano, è arrivato il momento per noi umani di ricambiare e di regalare loro un nuovo gesto d’amore, di scegliere una sorpresa dal gusto irresistibile o un trattamento beauty per un pelo liscio e profumato, un piccolo premio che renda il Natale ancora più buono e appetitoso. Per farsi ispirare basta affidarsi ad Amusi, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, che offre ricette speciali per un’alimentazione sana e bilanciata e una linea di prodotti di igiene e bellezza per prendersi cura di ogni aspetto della vita del nostro animale domestico.

Sul sito è possibile compilare il test alimentare, indicando età, razza e livello di attività fisica del cane, e avvalersi di un piano nutrizionale personalizzato; qualunque sia il risultato le crocchette amusi saranno un pensiero apprezzatissimo dai nostri pet: selezionate dal Premio Quality Award 2022 per l’altissima appetibilità, un indice di gradimento globale di 9.3 su 10 e l’approvazione da parte del 100% dei veterinari, sono un regalo a colpo sicuro. L’alternativa alla ciotola piena d’amore sotto l’albero, da regalare magari ai cani dei nostri amici? Un kit per la toelettatura perfetta: shampoo, con risciacquo o secco, balsamo e cosmetici specifici come spray scioglinodi, creme protettive e repellenti naturali.

Ideale per affrontare l’inverno è la crema balsamo per il naso, per alleviare i fastidi cutanei e proteggere l’epidermide: adatta ai cuccioli, preparata con ingredienti biologici e senza nichel, parabeni e siliconi, è sicura anche nel caso in cui il tuo cane si lecchi il naso. amusi è soprattutto questo: solo il meglio per chi ti ama. In un clic, la felicità del bau, e tante buonissime feste, tutte da scodinzolare.

www.amusi.it