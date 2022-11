Lucio Fontana. Skira pubblica un nuovo catalogo ragionato dedicato alle sculture in ceramica

Martedì 29 novembre alle ore 19.00 nella Sala Fontana del Museo del Novecento a Milano, sarà presentata l’importante opera LUCIO FONTANA CATALOGO RAGIONATO DELLE SCULTURE CERAMICHE. A cura di Luca Massimo Barbero, il volume è pubblicato da Skira.

Introduce: Gianfranco Maraniello, direttore del Museo del Novecento. Intervergono: Silvia Ardemagni, presidente della Fondazione Lucio Fontana; Luca Massimo Barbero curatore dell’opera; Maria Villa, Fondazione Lucio Fontana; Cino Zucchi, architetto.

LUCIO FONTANA CATALOGO RAGIONATO DELLE SCULTURE CERAMICHE

Il Catalogo ragionato delle sculture ceramiche di Lucio Fontana rappresenta oggi la più completa e avanzata pubblicazione riguardante questo suo fondamentale ambito di ricerca e produzione. Frutto di un progetto condiviso con Enrico Crispolti, curatore dell’intera collana dei Cataloghi ragionati del Maestro, il volume è curato da Luca Massimo Barbero – eminente studioso dell’artista e già curatore del Catalogo ragionato delle opere su carta – in collaborazione con Silvia Ardemagni e Maria Villa della Fondazione Lucio Fontana.

Strumento di studio essenziale e aggiornato, il Catalogo raccoglie gli esiti dell’attento lavoro di archiviazione e documentazione svolto dalla Fondazione in oltre cinquant’anni di attività; e presenta un nucleo di circa 2000 opere ceramiche realizzate tra il 1929-30 e il 1966. Ordinate tematicamente e cronologicamente all’interno dei due “emisferi” formali tra cui idealmente oscilla la straordinaria produzione fontaniana di sculture in terra, il linguaggio Figurativo e il linguaggio Spaziale; le opere sono corredate da schede che offrono un preciso approfondimento bibliografico ed espositivo. Pagina dopo pagina emerge l’ampissima creatività di Fontana; costellata da sperimentazioni che nella ceramica trovano un medium ideale per testare e mettere in pratica l’ideale relazione tra forma, colore, materia e spazio.

Il volume include un ampio e analitico saggio di Luca Massimo Barbero. Una puntuale ricognizione che per la prima volta evidenzia e mette a fuoco l’eccezionale capacità inventiva fontaniana; così come il suo ruolo da protagonista nell’arte contemporanea del XX secolo. Per l’occasione, oltre agli approfondimenti bibliografici, sono state affrontate nuove ricerche e studi relativi alla biografia dell’autore.