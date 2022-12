La Christmas Edition firmata Gusto 17

Gusto 17, l’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, inaugura la stagione più magica dell’anno con una Special Edition che trasforma le icone del Natale in vere e proprie creazioni di gelato. Una novità assoluta è il CALENDARIO DELL’AVVENTO in versione gelato: una box in latta conterrà 25 prodotti di pasticceria gelato tra cui bon bon, conetti, praline, mini cookie, stecchi, cannoncini di pasta sfoglia e tartellette tutti ripieni dei gusti di gelato più amati, firmati Gusto 17: Nocciola Piemonte IGP, Stracciatella, Crema all’Uovo di Paolo Parisi saranno infatti solo alcuni dei gusti che da oggi sarà possibile scartare anche sotto l’albero di Natale.

Gusto 17 trasforma così la pasticceria tradizionale in tante piccole leccornie di gelato che renderanno il Natale ancora più speciale. Eccellenze italiane, artigianalità e creatività che Gusto 17 reinterpreta ancora una volta in chiave gelato dando vita a creazioni uniche e imperdibili come gli STECCHI XMAS TREE, alberi di Natale trasformati in deliziosi stecchi gelato ‘addobbati’ con dolci decorazioni di cioccolato.

Realizzati completamente a mano ispirandosi alle forme che richiamano il simbolo delle feste, questi caratteristici stecchi a forma di albero di Natale hanno un cuore di gelato disponibile in diversi gusti – tra cui Pistacchio Salato di Sicilia, Cinnamon Roll o Cioccolato Fondente 72% vegan – e coperture di cioccolato realizzate in nuances completamente naturali: verde, giallo, rosa – ossia spirulina, curcuma, cioccolato ruby – saranno infatti colori degli stecchi con cui addobbare le tavole e stuzzicare i palati a Natale.

E se durante le feste natalizie il panettone non può mancare in tavola, ci pensa Gusto 17 a renderlo creativo e personalizzato: tornano, infatti, anche quest’anno i MINI PANETTONI CON IL RIPIENO DI GELATO, disponibili in diversi gusti oppure personalizzabili con il gelato preferito.

Alberi, Panettoni e Calendari dell’avvento diventano così gelato e, grazie a Gusto 17, quest’anno contribuiscono a realizzare un desiderio davvero speciale: con l’acquisto, infatti, di ogni prodotto della Christmas Edition, Gusto 17 donerà un contributo all’associazione Make-A-Wish Italia per realizzare il desiderio di un bambino sfortunato affetto da una grave patologia. La realizzazione di un desiderio è infatti un’incredibile esperienza positiva che aiuta il bambino a guardare avanti con speranza, rendendolo più forte nella sua battaglia contro la malattia. Un gelato da gustare, un desiderio da realizzare e un pack da ricordare: tutti i prodotti della linea Natalizia firmata Gusto 17 arriveranno infatti in speciali confezioni in latta su cui sono stati illustrati i desideri dei bambini di Make-A-Wish® Italia visti attraverso i colori e i tratti dell’artista Adry De Martino. Un gelato buono, che fa del bene e che diventa il regalo perfetto per sé e le persone amate.

La Christmas Edition firmata Gusto 17 sarà disponibile da novembre presso gli store di via Savona 17 (Tortona District), via Cagnola 10 (Arco della Pace), da Voce Aimo e Nadia in P.za della Scala 6 a Milano, sulle principali piattaforme di delivery (Deliveroo, Glovo, UberEats) e sullo shop online www.Gusto17.com/shop.