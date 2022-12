Al Constance Halaveli per una vacanza alle Maldive

Assaporare la vita immersi nella natura più autentica al Constance Halaveli, il resort 5 stelle lusso nell’atollo di Ari Nord alle Maldive.

La mente vola subito verso un’isola tropicale dove la sabbia è d’un bianco abbagliante, le palme svettano rigogliose e le ville overwater si tuffano in placide acque turchesi dove nuotano pesci variopinti, tartarughe, mante, squali balena e altre creature. Quando si atterra sull’isola queste aspettative vengono soddisfatte e di gran lunga superate, non solo dalla bellezza del luogo, ma anche dalle sensazioni che si provano nel trovarsi davvero in un hotel dove il lusso è naturale, dove sostenibilità non è solo una parola, dove la personalizzazione delle esperienze rende speciale anche il semplice stare in villa sul deck privato a farsi cullare dal suono delle onde.

Certificato Green Globe, il Constance Halaveli conferma il proprio impegno in termini di sostenibilità con attività concrete, sia per quanto concerne la tutela della biodiversità e della natura, sia in termini di sostegno alle comunità locali come testimoniano ad esempio lo storico “Memorandum of Understanding” (MOU) con l’Università Nazionale delle Maldive, siglato per offrire la possibilità ai giovani di costruire il proprio futuro lavorativo nel settore dell’ospitalità, e le iniziative periodicamente promosse in hotel per avvicinare gli ospiti alla cultura locale, come imparare il Dhivehi (idioma del posto).

Un’anima green per un hotel dove la cura di ogni singolo ospite è al centro dell’esperienza e dove ciascuno ha la libertà di personalizzare il soggiorno secondo i propri desideri. Tra le esperienze più esclusive e instagrammabili proposte in villa, il floating breakfast, per iniziare la giornata gustando una deliziosa colazione direttamente nella propria piscina privata.

Stupire gli ospiti con qualcosa di unico: ad Halaveli il mondo del vino è proprio questo, una sorpresa, una continua scoperta, un viaggio nei cinque continenti attraverso etichette pregiate e ricercate di note maison internazionali e produttori di nicchia, selezionate dal team di sommelier guidato da Jerome Faure, Head Sommelier di Constance Hotels & Resorts. Il vino al centro: visite e degustazioni private in cantine, ideazione, in collaborazione con lo chef, di menù gourmet “Around wine” da gustare durante una romantica cena sotto le stelle con i piedi affondati nella sabbia, e ancora divertenti contest settimanali per testare da bendati la propria abilità riconoscere i vini e le loro caratteristiche, suggestive degustazioni in laguna al tramonto oppure aperitivi a base di champagne da assaporare su sandbank in mezzo al mare.

www.constancehotels.com