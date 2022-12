Il plaid di Lanerossi, morbido e avvolgente come una soffice coccola

Il calore e il morbido abbraccio della lana più pregiata, decori inaspettati, texture materiche e una profonda attenzione alla sostenibilità vestono la casa con la nuova collezione plaid A/I di Lanerossi. Prodotti che uniscono design e benessere, pensati per arricchire l’interior e renderlo sempre più accogliente, creando un luogo dove raccontarsi e riconoscersi, dove rilassarsi e godere del proprio tempo libero, in compagnia o dedicandosi a sé stessi.

Il plaid Nazca è caratterizzato da un intreccio di morbidi riccioli di lana bouclé colorata che dona al prodotto un delicato effetto mélange. Realizzato in misto lana vergine e alpaca, fibra conosciuta da millenni per le sue straordinarie proprietà termiche, così come per il suo tocco setoso e per la particolare leggerezza, brillantezza e morbidezza, Nazca è un accessorio perfetto in cui avvolgersi e abbandonarsi per godere dei momenti di relax.

Una soffice coccola che saprà regalerà istanti di puro benessere. Il plaid è disponibile nelle quattro varianti colore bordeaux, grigio, blu, beige a contrasto con la banda di colore bianco in corrispondenza delle frange.

Lanerossi, azienda di proprietà di Marzotto Lab, società del Gruppo Marzotto, dal 1817 progetta e realizza prodotti di interior textile quali plaid, coperte e complementi d’arredo tessili, partendo da materie prime naturali e pure come la lana in tutte le sue qualità, lavorate con cura e attenzione artigianali. Nata in Veneto dalla visione dell’imprenditore Alessandro Rossi, oggi Lanerossi è un marchio di riferimento nel settore, conosciuto e apprezzato nel mondo. L’approccio sperimentale improntato alle collaborazioni che nel tempo ha visto coinvolti nella vita Lanerossi artisti, designer e creativi, contraddistingue questo marchio ancora oggi, in un desiderio di valorizzare e ripensare il patrimonio visivo ereditato. La filosofia di Lanerossi si basa sulla qualità e sostenibilità delle materie prime, sul progetto e sulla manifattura. Una continua ricerca sul design del prodotto abbinata allo sviluppo tecnologico, frutto di esperienza, tradizione e di una specifica vocazione industriale orientata al futuro.