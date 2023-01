Son Venïn, profumi dai sentori nordici

Son Venïn è una Maison profumiera indipendente, con base a Oslo. I partners di Son Venïn condividono un background di esperienze nel design sperimentale, nel brand marketing e nella tecnologia. Tutti condividono anche la visione di qualcosa di concreto nel mondo immateriale del profumo. In Son Venïn lo spirito scandinavo di indipendenza e democrazia si fonde con memorie personali e ingredienti locali, creando un prodotto “local” e cosmopolita.

Heritage Nordico e Approccio Europeo

Le radici sono profondamente nordiche, pure e essenziali, ma anche ricche e complesse. Lo spirito di pulizia che pervade il brand, dal packaging alle fragranze, ne è la prova. I profumi prendono ispirazione dal territorio, da memorie e ispirazioni, traducendo echi lontani, nel tempo e nei luoghi, in un prodotto risolutamente contemporaneo.

Son Venïn Santal SuperFormule all’avanguardia ed esclusive per amanti del profumo. I profumi, per la maison, sono come dei bambini. Il range è una familia. Le formule, dalla più semplice che è composta di soli 30 ingredienti, alla più complessa, che ne include 70, sono pensate per risvegliare emozioni che durino a lungo sulla vostra pelle e nelle vostre menti.

NO GENDER Il gender è importante, ma ancor di più sono gli individui, Per questo le fragranze non hanno gender, ma tanta personalità. E su ognuno hanno una resa differente. Interessa di più che il profumo vi stia addosso in maniera naturale e che viva con voi, durante le vostre giornate, o le vostre serate, indipendentemente dal vostro gender.

LESS IS MORE Son Venïn è un marchio che fa della naturalezza un valore portante. Niente coloranti, Nessun test su animali. E meno prodotti sintetici possibile. Tutti i prodotti sono registrati sul portale europeo CPNP, e sono in regola con tutti i regolamenti sui prodotti additivi.

Son Venïn Post HumeArt Olfaction Awards AWARDS PostHume di Son Venïn ha vinto il Primo Premio come miglior fragranza, all’Art and Olfaction Award, dopo una lunga selezione, a occhi bendati, per le sue caratteristiche tecniche e artistiche. Son Venïn è il primo marchio norvegese a ricevere questo prestigioso premio.

Son Venïn Le Voleur