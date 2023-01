Rouge Allure Velvet, il rossetto singolare plurale di Chanel

Nero, bianco, beige, oro… e ROSSO. Simbolo di bellezza per eccellenza, indissolubilmente legato alla storia e alla grammatica dello stile della Maison Chanel, il rosso incarna la passione. Indossato con audacia o con discrezione, rivela quel potere e quella libertà, di pensiero e movimento, che Gabrielle Chanel desiderava offrire alle donne quando creò il suo primo rossetto nel 1924. La sua creatività ha portato CHANEL a sviluppare quell’expertise che oggi la rende un’autorità incontestabile nel colore rosso. Costantemente perfezionato, reinventato nelle sue mille e più sfumature, texture, consistenze e modalità di applicazione, il rosso originario di CHANEL dà vita a una collezione di classici che disegnano un mondo a sé.

La Maison conosce tutti i segreti e tutte le sfumature del rosso: grazie a lei, questo colore arriva a toccare un nuovo apice attraverso due interpretazioni che ne svelano, oggi più che mai, la sua natura multi sfaccettata. A gennaio 2023, CHANEL rende così ROUGE ALLURE VELVET il punto di riferimento assoluto del rosso: le sue 20 tinte creano una nuova gamma cromatica essenziale, pensata per mettere in risalto ogni personalità e sublimare tutti gli incarnati. Esplorando ancora più in profondità l’universo del rosso, CHANEL gli dedica anche la sua COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2023.

Prima donna nel mondo della moda a fare proprio questo oggetto di bellezza, Mademoiselle lo ha reinterpretato con la sua visione, che combinava estetica, semplicità e funzionalità, fino a dedicargli una tasca nella sua borsa iconica, poi divenuta essenziale. All’allure e al movimento, CHANEL ha aggiunto la sua audacia visionaria introducendo sfumature di rosso mai viste prima, variazioni ispirate al futuro, a una società che evolve al ritmo delle donne. Il rosso come riflesso dei tempi, della vita e della personalità delle donne – di tutte le donne. Venti tonalità di rosso che offrono la massima libertà di giocare con i propri stati d’animo, aggiungere alla propria allure un tocco di self confidence o di seduzione, con audacia o discrezione. “Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, prendetevi cura di voi, indossate il rossetto e attaccate.”

Quando è stato lanciato nel 2011, ROUGE ALLURE VELVET ha unito per la prima volta opacità e luminosità. Oggi la sua formula concentra pigmenti finissimi per offrire lunga tenuta e intensità di colore, insieme a pigmenti madreperlati che conferiscono a ogni tinta vellutata e satinata una luminosità senza precedenti. Coprente ma voluttuosa, la formula arricchita con olio di ricino e burro di karité dalle proprietà emollienti, per un’applicazione e una tenuta dal confort estremo. L’effetto seconda pelle è unico, impeccabile e di una sensorialità incomparabile.

