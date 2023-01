Biggie Collection design by Luca Nichetto

La Biggie Collection comprende tre prodotti: un divano componibile, una lounge e un letto matrimoniale. “Il divano è diverso dai classici modelli che conosciamo perché pensato come singola seduta da comporre” racconta Luca Nichetto, designer internazionale con studio a Stoccolma e Venezia che firma questa inedita collezione. “Ho pensato allo scheletro del letto, e a quello del divano” e aggiunge “ridotti ai minimi termini non sono dissimili. Una struttura rigida che contiene una parte morbida. Quindi ho progettato innanzitutto una scocca, uno scheletro che esprime diverse possibilità, diverse soluzioni.”

La singola seduta – che può anche essere utilizzata come poltrona indipendente grazie all’aggiunta di una struttura d’appoggio – può essere facilmente agganciata e sganciata con gli altri moduli così da poter creare un divano perfetto per le proprie esigenze. Il divano infatti poggia su una barra centrale a cui si agganciano saldamente i moduli. Le scocche affiancate una accanto all’altra accolgono i cuscini che assicurano morbidezza e un comfort assoluto.

Un unico stampo a settori può creare moduli differenti: schienale basso/schienale alto – nessun bracciolo/1 bracciolo/2 braccioli, angolari della struttura del letto. Sulla barra portante è possibile alternare sedute ed eventuali piani d’appoggio. La forma a conchiglia, che abbraccia il corpo, è una caratteristica anche del letto che completa la collezione. Sulla grande testiera poggiano due avvolgenti e soffici cuscini. La struttura del letto – sostenuta da due speciali supporti centrali – sembra sospesa nell’aria donando un grande effetto di leggerezza.

Di notevole importanza è il sistema di fissaggio a secco senza uso di collanti per facilitare il disassemblaggio dei singoli componenti a fine vita prodotto. La scocca delle sedute e del letto è in poliuretano rigido ricoperto in gomma a densità variabile. “Ho cercato un progetto passepartout. Né contract né residenziale. Una composizione di dettagli formali di entrambi i mondi, piuttosto. Per dare a Twils uno strumento utile ad aprirsi a nuovi mercati.” conclude così, Luca Nichetto.