La collezione di gioielli Rambla by Alviero Martini 1A Classe

Alviero Martini 1A Classe presenta la collezione di gioielli Rambla resa unica dagli elementi iconici del marchio: la Geo Map e il monogramma 1C. Il tema del viaggio esprime il DNA del brand e determina la scelta dei nomi delle collezioni. Rambla contiene l’allegra vivacità di Barcellona: una collezione dal design essenziale che gioca con i colori dell’argento – placcato oro rosa e oro giallo – e il movimento dei ciondoli aggiungendo la luce degli zirconi e un accenno romantico rappresentato dal charm a forma di cuore, personalizzato con la Geo Map cesellata.

Tutti i gioielli della collezione Rambla, collane, bracciali, anelli e orecchini, sono realizzati in argento 925 e sono disponibili nella sofisticata versione in argento con charms placcati in oro rosa e nella grintosa variante interamente placcata in oro giallo.

Le collane a cravattino, lunghe 43 cm e con la chiusura personalizzata, vestono il decolleté con un pendente leggero e luminoso: il monogramma centrale 1C inciso sostiene la delicata successione della pietra e del cuore con incisione Geo Map. Le collane sono proposte in argento e charms in argento placcato oro rosa e interamente in argento placcato oro giallo.

I bracciali della collezione Rambla di Alviero Martini 1A Classe, lunghi 16 cm, avvolgono il polso con una catena delicata dalla raffinata chiusura personalizzata e tre pendenti: il cuore cesellato con il motivo della Geo Map e due luminosi cristalli. I bracciali sono proposti nella versione argento con charms in argento placcato oro rosa e in argento placcato oro giallo.

Gli anelli dalla misura regolabile sono personalizzati dall’incisione 1C e il logo 1A Classe all’interno. Ogni anello è connotato da un elemento centrale con cristalli a cui si aggancia un charm a forma di cuore con la celebre Geo Map incisa. Gli anelli sono proposti nella versione in argento e argento placcato oro rosa e in argento placcato oro giallo.

Gli orecchini a cerchio alternano il pendente con il monogramma 1C traforato e il charm a cuore con la Geo Map elementi signature del Brand e sono proposti in argento e charms in argento placcato oro rosa, e argento placcato oro giallo.

www.alvieromartini.it