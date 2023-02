Cosmetici Magistrali Milano e la pelle risplende di benessere

C’era una volta un medico che prescriveva una ricetta su misura chiamata “formula magistrale” e un farmacista che preparava la soluzione galenica, preziosa composizione creata ad hoc per contrastare problemi specifici della pelle e donarle nuovo splendore. Oggi la stessa maestria sono racchiuse in Cosmetici Magistrali Milano (Cantabria Labs Difa Cooper), il brand nato dall’incontro tra la dermatologa Riccarda Serri e il fondatore e formulatore di Difa Cooper alla fine degli anni ’80 nella capitale meneghina, una comunione d’intenti in nome di benessere e bellezza per rispondere alle esigenze delle pelli più delicate, sensibili o affette da varie problematiche.

Cosmetici Magistrali Milano: un concetto rivoluzionario di skincare per il viso che sposa l’antica arte dermocosmetica alle più recenti innovazioni della ricerca sui trattamenti di bellezza, ora declinato in una gamma di prodotti ideali per chiunque abbia a cuore il benessere della pelle, dalla detersione all’idratazione fino alla cura di bisogni specifici, con particolare riguardo ai preparati in grado di contrastare foto e crono invecchiamento.

L’efficacia delle formulazioni Cosmetici Magistrali Milano, frutto di rigorosa ricerca scientifica, è garantita dall’impiego di attivi studiati per assicurare la massima performance dermocosmetica, la sensorialità è appagata da texture estremamente piacevoli, l’unicità delle proposte si accompagna a un packaging che rispetta l’ambiente, la vicinanza come valore si concretizza nelle iniziative dedicate alla salute delle donne.

“L’arte del maestro applicata al cosmetico per ottenere bellezza e armonia”: la filosofia di Cosmetici Magistrali Milano si esprime in una serie di prodotti esclusivi che contrastano i segni del tempo e i danni provocati dai raggi solari con specifiche formule anti-età.

NUTRIAGE è la linea dedicata a riparare e rinforzare la pelle che, con il passare del tempo, si ritrova soggetta a processi metabolici, genetici e ormonali che si manifestano con progressiva atrofia cutanea.

Con NUTRIAGE, Cosmetici Magistrali ha sviluppato l’innovativo ed esclusivo sistema di carrier della Melatonina in ambito dermatologico, Melatosphere®, che svolge un’azione antiossidante aggiuntiva, inglobando e veicolando la Melatonina per nutrire e donare comfort alla pelle, rinforzarla e rimpolparla.

La gamma NUTRIAGE comprende:

NUTRIAGE CREAM – con Melatosphere® 2%, burro di karitè, lignani di abete rosso e DNA extract

NUTRIAGE OLEOSERUM – con Melatosphere® 6%, una formula ricca e non grassa con olio di crusca di riso per un booster antiage

ÈTAS è la linea dedicata a contrastare l’invecchiamento cutaneo causato dai raggi UV. L’esposizione solare nel lungo periodo provoca un danno cronico a livello cutaneo, che si manifesta attraverso rughe profonde, texture irregolare, pelle ispessita, iperpigmentazione, capillari evidenti e pori dilatati.

Cosmetici Magistrali ha messo a punto due tecnologie per contrastare i segni del tempo:

RETINSPHERE: tecnologia brevettata, composta da Idrossipinacolone Retinoato, Retinolo e Papaina racchiusi in glicosfere. L’Idrossipinacolone Retinoato è un estere dell’acido retinoico che favorisce il rinnovamento cutaneo utile per contrastare i segni del fotoinvecchiamento.

ÈTAS TIME BLOCK FACTOR: complesso di ingredienti ad azione antirughe, elasticizzante, rigenerante. Con estratto di gemme di faggio, estratto di luppolo, acido fitico, sericina e vitamina E.

Fanno parte della linea ÈTAS:

ÈTAS TEMPO – crema age-reset ideale per aiutare a contrastare ispessimenti e iperpigmentazioni, con RETINSPHERE e fitoestratti naturali.

– la crema ferma-tempo ha un’efficacia elasticizzante grazie a Ètas Timeblock Factor®, all’acido ialuronico e all’ossido di zinco. ÈTAS CONTORNO OCCHI – con Ètas Timeblock Factor, acido Jaluronico, Escina e Aloe Vera ad azione antiage e decongestionante per la zona del contorno occhi.