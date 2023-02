Il sistema Atlante di Tomasella, un nuovo modo di vivere il living

Tomasella è un’azienda friulana che nel 2023 festeggia 75 anni di attività nella produzione di mobili, complementi e sistemi componibili per la zona giorno e quella notte. Una storia tutta italiana con radici ben salde nel passato e visioni ben orientate verso il futuro con un unico obiettivo: creare arredi di qualità, gusto ed eleganza, facilmente accessibili. Una realtà aziendale in continua crescita che sa ascoltare il mercato e interpretarne i cambiamenti con collezioni di tendenza apprezzate in Italia e in tutto il mondo.

Il sistema modulare Atlante di Tomasella è un progetto ampio che propone molteplici soluzioni di mobili soggiorno e librerie moderne per arredare la zona giorno e personalizzarla, grazie alle diverse finiture ed elementi componibili disponibili a catalogo.

Tutti i modelli permettono di arredare ogni spazio in linea con le tendenze più attuali, sono adattabili a qualsiasi ambiente e possono essere coordinati ai numerosi complementi d’arredo dell’azienda.