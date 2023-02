Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Creme di Estée Lauder

Per un viso visibilmente più scolpito e radiosamente energizzato, Estée Lauder presenta una nuova straordinaria crema: Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Creme. Questa crema idratante morbida e vellutata è arricchita con un esclusivo concentrato di estratto di tartufo Black Diamond e la potente Youth-Sustaining Technology per un aspetto più scolpito, definito e impeccabile.

La nuova Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Creme agisce sulle caratteristiche chiave della struttura della pelle per un aspetto più scolpito e giovanile e sulla superficie della pelle per distendere le linee e ridare vigore alla luminosità. I risultati, verificati attraverso precisi test clinici, sono sorprendenti:

Immediatamente, si crea una nuova radiosità . Ora dopo ora, l’idratazione a lunga durata dona comfort e benessere alla pelle.

. Ora dopo ora, l’idratazione a lunga durata dona comfort e benessere alla pelle. 6 aree del viso appaiono migliorate : mandibola, guance e linee del sorriso naso-labiali appaiono più definite, le rughe di tutto il contorno occhi e le linee del collo appaiono meno visibili, con l’uso continuato. La grana della pelle diventa meravigliosamente più liscia e i pori appaiono visibilmente ridotti. Nel tempo, la pelle si sente più compatta e resistente.

: mandibola, guance e linee del sorriso naso-labiali appaiono più definite, le rughe di tutto il contorno occhi e le linee del collo appaiono meno visibili, con l’uso continuato. La grana della pelle diventa meravigliosamente più liscia e i pori appaiono visibilmente ridotti. Nel tempo, la pelle si sente più compatta e resistente. 6 punti critici più elastici con un solo utilizzo.

La ricerca scientifica di Estée Lauder nel campo emergente della meccano-biologia dimostra che con l’età, la forma naturale delle cellule della pelle inizia a collassare, contribuendo infine al rilassamento cutaneo. La più recente Youth-Sustaining Technology di Estée Lauder ha dimostrato nei test in vitro di agire stimolando una proteina della longevità che si trova naturalmente nella pelle. Questa tecnologia ha anche dimostrato nei test in vitro di svolgere un ruolo essenziale nell’aiutare le cellule della pelle a ritrovare una forma più giovane, il che consente loro di agire di conseguenza. Questa significativa applicazione della Youth-Sustaining Technology favorisce anche la durata della vita delle cellule della pelle. La nuova Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Creme è l’unica crema idratante di Estée Lauder che utilizza questa tecnologia innovativa per aiutare la pelle ad apparire più scolpita e levigata.

Inoltre, questo prodotto, è infuso con una concentrazione dell’esclusivo estratto di tartufo Black Diamond energizzante per la pelle. I test in vitro effettuati nei laboratori di ricerca Estée Lauder hanno mostrato che l’estratto aiuta ad aumentare l’energia naturale della pelle, per stimolarne la naturale vitalità. L’estratto di tartufo Black Diamond di Re-Nutriv è al 99% di derivazione naturale.

