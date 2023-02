TENWAYS presenta la nuova e-bike cgo600 pro, un trionfo di avanguardia e leggerezza. L’ultimo modello, grazie a nuove caratteristiche tecniche e a un’estetica migliorata, ottimizza le prestazioni del suo predecessore cgo600, pur conservandone il DNA vincente.

Dopo la rapida espansione nel 2022 in seguito al lancio di CGO600 e CGO800S, TENWAYS, il brand leader di mobilità elettrica urbana, presenta la sua ultima proposta: la e-bike CGO600 Pro.

Avendo fidelizzato una community vivace e molto coinvolta, i produttori hanno prestato attenzione al feedback dei fan e hanno creato un’edizione aggiornata dell’accattivante CGO600.

CGO600 Pro si avvale di un’estetica elegante e sportiva, ottimizzata rispetto al suo modello predecessore: ne risulta così un vincente connubio tra le aspettative dei ciclisti più esigenti, grazie alle funzioni avanzate, e le peculiarità più apprezzate dal fandom, come la caratteristica guida fluida TENWAYS.

Questo nuovo modello è dotato di una batteria portatile da 360Wh, realizzata con un rivestimento a colori per una maggiore attrattiva visiva: una caratteristica insolita per le e-bike di questa fascia di prezzo, che sicuramente piacerà agli appassionati più attenti ai dettagli. La batteria è in grado di fornire fino a 100 km di autonomia assistita, ulteriormente estesa grazie ai power bank opzionali.

CGO600 Pro vede inoltre l’aggiunta di un attacco manubrio regolabile, per adattarsi a una più ampia gamma di stili e posizioni di guida. Il nuovo modello vanta anche una luce anteriore integrata, progettata secondo uno stile innovativo grazie a un design tecnologicamente avanzato e accattivante.

I pneumatici da strada da 40 mm sono di serie, per garantire una migliore trazione nella guida di tutti i giorni. I nuovi parafanghi in alluminio a marchio TENWAYS offrono una maggiore protezione al ciclista, mantenendo al contempo basso il peso del mezzo.

Nonostante tutte queste novità tecniche, CGO600 Pro rimane fedele alla filosofia di base di TENWAYS, che mira a garantire una guida eccezionale e il più possibile naturale. In primo luogo, il peso complessivo è stato mantenuto al minimo, consentendo, con soli 16 kg, una maneggevolezza ottimale, adattabile alle esigenze di qualsiasi tipologia di ciclisti.

Il motore da 250W con mozzo posteriore frizionato è silenzioso, potente e molto apprezzato dalla sempre più in crescita community di Tenwayers; lavorando in perfetta sinergia con il sensore di coppia magnetico super-reattivo, offre così un’esperienza di pedalata naturale, intuitiva e fluida.

La trasmissione a cinghia di carbonio Gates completa l’esperienza di guida: progettata per la massima durata e la minima manutenzione, consente 30.000 km di autonomia.

In linea con l’obiettivo di TENWAYS di contribuire a un mondo più green e sostenibile offrendo biciclette elettriche di qualità a un vantaggioso rapporto qualità prezzo, la CGO600 Pro sarà venduta sul sito web TENWAYS a 1.799 euro.

Una speciale offerta early-bird sarà inoltre disponibile per un periodo limitato.

TENWAYS è stata fondata nel 2021, crescendo esponenzialmente. Nel suo primo anno completo sul mercato, il marchio ha registrato un eccezionale incremento delle vendite online in Europa e negli Stati Uniti e ha aggiunto oltre 300 negozi alla famiglia TENWAYS. Il brand ha già dimostrato il suo impegno a rendere gli spostamenti urbani facili, veloci, ecologici e accessibili a tutti. Con uffici, assemblaggio e magazzini in Europa, oltre a una solida catena di produzione e fornitura globale integrata verticalmente, TENWAYS è al centro di ogni processo nel mondo della produzione di biciclette elettriche.