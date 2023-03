Milano Design Week 2023 al Museo Bagatti Valsecchi il Palazzo delle Meraviglie

Si riaprono le porte di Palazzo delle Meraviglie in occasione della Milano Design Week 2023 per far scoprire al pubblico internazionale le preziose sale del Museo Bagatti Valsecchi, reinventate con il tocco unico di prodotti di design selezionati da Katrin Herden con l’architetto Alessandro Zarinelli dello Studio MHZ.In questo evento unico nello scenario del Fuori Salone, all’interno del calendario di Montenapoleone District e della guida di Interni, le aziende, formano un gruppo internazionale con una sinergia speciale per la varietà e il design dei prodotti da esporre, che spaziano da mobili di design al tessile.

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo, situata nel cuore di Milano in via Gesù, una delle vie più esclusive del capoluogo milanese, frutto di una straordinaria vicenda collezionistica di fine Ottocento che ha come protagonisti due fratelli, i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, che resero la dimora in perfetto stile rinascimentale, collezionando opere e arredi di grande pregio storico, ma al contempo estremamente accogliente e all’avanguardia per quei tempi.

La struttura è rimasta abitata dagli eredi Bagatti Valsecchi fino al 1976, quando gli eredi decisero di creare una Fondazione e di rendere accessibile al pubblico la propria collezione. Ogni anno la suggestiva residenza accoglie in occasione del Fuori Salone oltre cinquemila visitatori che riescono a vivere appieno il progetto collezionistico e abitativo dei fondatori. Palazzo delle Meraviglie si inserisce perfettamente negli antichi ambienti del museo riuscendo a creare un dialogo continuo tra il design più moderno e la storia magnificamente espressa in ogni sala. Nelle affascinanti sale del museo sarà possibile vedere le ultime creazioni di brand prestigiosi come: Zaha Hadid Design fondato nel 2006 dalla famosa architetto e designer Zaha Hadid.

ZHD opera sotto la guida dei co-direttori Woody Yao e Maha Kutay, che assicurano la coerenza con l’etica della fondatrice continuando a tradurre e applicare coerentemente l’approccio metodologico di Hadid a ogni nuovo progetto. La Milano Design Week sarà l’occasione per il lancio internazionaledel nuovo progetto “Seyun” realizzato in collaborazione con l’azienda giapponese Karimoku Furniture, il principale produttore giapponese di mobili in legno. Ed è il legno il protagonista di questo nuovo progetto. Una combinazione perfetta di processi di lavorazione a macchina e a mano, rendono i mobili di questa nuova linea fortemente tattili, riprendendo il linguaggio pionieristico del design di Zaha Hadid e le competenze di Karimoku.

Delvis Unlimited è una collezione di arredi realizzati in pezzi unici o in edizione limitata frutto di un’accurata selezione di tecniche e materiali e dalla collaborazione con giovani designer italiani. La collezione nasce dal desiderio di lavorare su design esclusivi specificatamente selezionati da Stefano Del Vecchio e di utilizzare materiali naturali quali il legno, la pietra, il ferro accostati e a contrasto con l’artifizio dei dettagli preziosi delle superfici lavorate, dando vita ad una collezione di arredi intense come opere d’arte, Unlimited così come lo è il pensiero, la creatività̀ e l’ingegno dell’uomo.

Sempre nel mondo dell’arredo più esclusivo si inserisce il brand portoghese Hommes guidato dalla visione creativa di Micael Carvalho che presenterà il concept Art Genius pura espressione di movimenti artistici che si traducono nella nuova Marquetry Collection di HOMMÉS Studio. Tavoli unici nel loro genere, ispirati alle menti più geniali dell’arte che hanno segnato la storia. Hommés si contraddistingue per offrire prodotti artigianali completamente personalizzabili che si adattano perfettamente al gusto, allo stile di vita e agli ambienti del cliente.

Sarà invece un viaggio onirico nella tecnologia applicata ai tessuti l’esposizione studiata da LCD Textile fondata dal belga Luc Druez. Il suo lavoro, artistico o industriale, sperimenta mescolando fibre naturali e tecniche per massimizzare la loro unicità sotto la luce. La collezione tessile LcD è un’edizione limitata, composta da fibre tecniche rielaborate in maniera semi artigianale in Belgio, Francia ed Italia. Tutti i materiali utilizzati per le creazioni hanno proprietà tecniche ben testate, ognuna ad alto livello, a seconda del suo settore di applicazione: il filo da pesca, la gomma di poliuretano, il filo di rame usato dagli elettricisti, la rafia di sintesi, il pvc, il cellophane. LcD risponde sia alle richieste di arredo residenziale per una clientela privata, che alle richieste di produzioni eccezionali ed in grande scala per l’universo alberghiero, vetrine, boutique, ristoranti, teatri che necessitano di documentazioni e norme tecniche.

Dal mondo dei sogni arriva anche la nuova collezione firmata Phillip Jeffries, leader del settore dei rivestimenti murali naturali, testurizzati e speciali. L’azienda statunitense a conduzione familiare fondata nel 1976, sviluppa i suoi progetti supportata da abili artigiani che le consentono di creare i rivestimenti murali tra i più belli e ricercati del mondo del design.

Con il suo tocco di gran classe Sohil, atelier Milanese specializzato in cuscini decorativi per l’arredamento, proporrà un vero viaggio nell’inaspettato! Creata con eccezionale originalità e sofisticata stravaganza, in un’esplosione di colori e passamanerie, i cuscini Sohil 2023, firmati dalla sua fondatrice l’interior designer Katrin Herden, combinano un tocco di tradizione ispirato agli antichi arazzi del Museo Bagatti Valsecchi con un design e motivi contemporanei. Il museo ospiterà Palazzo delle Meraviglie dal 18 al 23 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ad eccezione del venerdì che resterà aperto fino alle ore 21.00.