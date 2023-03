Rudy Profumi, il brand che arreda anche la casa

Rudy Profumi è il brand di beauty che arreda anche la casa oltre a propone idee regalo all’insegna della bellezza, per lei e per lui. Le creme corpo dal packaging romantico, delle lineeRoma e Positano, sono perfette per prendersi cura di sè o di chi si ama con le note floreali e orientali ispirate alle città più belle d’Italia.

La collezione Maioliche propone sui colori del rosso elegante anche la linea Venezia per un abbraccio sensoriale tra vista e olfatto. Per l’uomo la linea Magnetic è la scelta ideale per un’idea regalo beauty dagli ingredienti naturali di altissima qualità.