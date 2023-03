SMOKED OAK E ASH BLUE: LE NUOVE FINITURE DI TOSCANINI

Trattamenti naturali e sfumature delicate per le nuove finiture delle collezioni Toscanini Interior: Smoked Oak e Ash blue. Le inedite proposte dell’azienda Toscanini, in linea con le attuali tendenze dell’interior design, vanno ad ampliare due delle collezioni più apprezzate a catalogo: Light Design Collection e Italian Classic Collection.

LIGHT DESIGN COLLECTION / SMOKED OAK TOSCANINI

La linea Light Design della collezione Toscanini Interior si arricchisce di una nuova finitura naturale e materica: Smoked Oak. Un trattamento a olio che trasferisce una distintiva nuance fumé al legno di rovere, esaltandone le venature. Una proposta di arredo per ambienti moderni, in grado di soddisfare tutte le esigenze del guardaroba maschile e femminile. La nuova finitura viene valorizzata dai dettagli metallici in black extra matte e dalla vellutazione in tono. I portabiti della Light Design Collection sono caratterizzati da linee essenziali e leggere, un gioco di spessori che compongono oggetti dal design contemporaneo. Ogni dettaglio esalta lo spirito e l’essenza della collezione dalle forme eteree, disponibile in un’ampia gamma di modelli accessoriati con aste vellutate antiscivolo e clips scorrevoli.

ITALIAN CLASSIC COLLECTION / ASH BLUE TOSCANINI

La collezione Italian Classic del catalogo Toscanini Interior è disponibile in una nuova finitura laccata extra matte: Ash blue. Un tono di azzurro polvere, raffinato e discreto, che viene esaltato dai particolari metallici in nichel satinato color champagne e dal dettaglio in velluto antiscivolo proposto in coordinato. Le forme eleganti dei modelli e la perfetta vestibilità sono la soluzione ideale per organizzare e arredare un guardaroba raffinato e contemporaneo. Leggeri ma consistenti, morbidi eppure scolpiti, questi portabiti sono un classico senza tempo. La collezione presenta diversi modelli che possono essere accessoriati con aste antiscivolo, clips, molletta e antiscivolo in velluto sulle spalle per soddisfare differenti esigenze.