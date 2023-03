Quest’anno si festeggia 19 Marzo con i consigli dei Bullfrog-papà

Barba, capelli, grooming e styling: Bullfrog è uno stile di vita. Il team Bullfrog ha deciso di celebrare un 19 marzo (festa dei papà) tutto speciale: un momento magico in cui molti del gruppo sono diventati papà per la prima volta, oppure papà bis. Un modo inedito di condividere storie e spazi intimi con chi ama il mondo Bullfrog e di proporre, a seconda delle preferenze di ciascuno, dei kit must have super convenienti: 5 bundle per 5 tipi di papà in offerta on line e nei negozi di Milano a partire dal 1° marzo.

Ma chi sono questi Bullfrog-Papà e cosa propongono?

Tutto inizia con Romano, il fondatore del brand, un uomo easy con molte passioni tra cui i motori, i tatuaggi e la cura della barba. Romano è il “papà tatuato” e i suoi alleati sono: l’iconico balsamo multiuso per barba, viso e capelli che profuma di anice e liquirizia: Agnostico e il Burro Tatuaggi a base di burro di karitè che fa risplendere i tatuaggi facendo risaltare disegni e colori.

Il secondo Bullfrog-Papà è Giampaolo, il “papà baffuto”, il creativo del gruppo. I suoi tratti distintivi sono i baffi che porta dall’età di 25 anni e la battuta pronta che non manca mai, immancabile per lui, quindi, la Cera Baffi dalla texture elastica e modellabile per un look a lunga durata da sposare a Oltresiero, un booster di idratazione arricchito con acido ialuronico per contrastare i segni dell’età.

Terzo Bullfrog-Papà è il “papà sportivo” Alessandro, il digital manager che ama il calcio e il padel, le sfide e la competizione. Nel suo borsone naturalmente sono presenti il gel doccia multiuso della sua fragranza preferita Secret Potion n.3 per corpo e capelli e ancora Agnostico, il best seller per idratare il viso e la barba, anche corta.

Poi c’è il Bullfrog-Papà “spendaccione”, alias Mirko, il consigliere del gruppo, collezionista di sneakers, amante dello shopping. I suoi prodotti comprati e ricomprati sono la Crema Idratante Tonificante e Elisir N.3, la sua “signature scent”, una fragranza inebriante dove la dolcezza del miele si mescola a sentori di cuoio.

E, infine Michele, il commerciale del gruppo, perfetto esemplare di “papà barbuto” che sa trasformare i problemi in opportunità, che viaggia ovunque con la Pasta Esfoliante Lavabarba in travel size e il profumo Secret Potion N.3 che evoca il mondo dei motori, sua grande passione.

Ma le idee dei Bullfrog-Papà non finiscono qui. Dal 19 marzo al 31 marzo Bullfrog riserva ai papà anche una promozione speciale: “Tale padre, tale figlio”, un taglio per due da fare insieme a un prezzo scontato nei negozi di Milano. Un altro regalo per festeggiare e festeggiarsi alla grande.