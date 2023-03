Eforea, la spa dell’Hilton Molino Stucky Venice

L’eforea spa è una vera pietra miliare del wellness, parte integrante del meraviglioso Hotel Hilton Molino Stucky, a Venezia. Punto di riferimento di veneziani e turisti che desiderino regalarsi un momento dedicato a sé stessi, eforea accoglie i suoi ospiti in un’oasi di benessere tra il verde del giardino e le sue sale, in un concetto fatto di qualità e autenticità. E’ il luogo dove ottenere bellezza e benessere, ma anche dove potersi ricaricare ritrovando una nuova energia, vivendo un’esperienza totale dalla quale ottenere una nuova, luminosa freschezza.

I trattamenti wellness percorrono due binari paralleli: da una parte prendono ispirazione da Venezia e dall’affascinante storia del Molino Stucky, e dall’altra si avvalgono della ricerca più moderna, con formule all’avanguardia.

E’ proprio in questa ottica di ricerca che è nata la collaborazione con il prestigioso brand Maria Galland Paris, con una selezione di trattamenti 100% manuali, personalizzati in base all’esigenza dell’ospite e rispettosi della pelle, che vedono come protagonisti i prodotti e i protocolli della maison parigina. La sapienza delle terapiste, in grado di interpretare al meglio le esigenze dell’ospite e di creare la miglior esperienza beauty personalizzata, abbinata all’efficacia dei prodotti, renderanno unico ogni momento all’eforea, dedicato ad un wellness a tutto tondo.

I protocolli Maria Galland Paris saranno disponibili all’eforea spa a partire da Marzo 2023, primo tra tutti il “signature treatment” Méthode Mosaïque Modelante.

Nel 1963 Maria Galland Paris crea il “Méthode Mosaïque Modelante”. Per la prima volta, un metodo di trattamento della pelle che combina una diagnosi personalizzata a una gestualità precisa, attraverso l’applicazione di una maschera auto-riscaldante unica nel suo genere, la “Masque Modelant”. A distanza di sessant’anni, nel 2023, Maria Galland Paris reinterpreta il leggendario trattamento, rivolgendosi a tutte le donne che cercano un’esperienza rispettosa della pelle, con risultati visibili sia a breve che a lungo termine garantendo una trasformazione della pelle in una sola seduta.

Un’innovazione in linea con la visione più globale che Maria Galland Paris persegue da tempo: trattamenti sempre più rispettosi della pelle, routine essenziali personalizzate e protocolli in cabina esclusivamente manuali. Maria Galland Paris promuove così un vero e proprio movimento per le donne, incoraggiandole a considerare la skincare a lungo termine, come un vero e proprio “investimento per la loro pelle”.

Un’esperienza di benessere e bellezza da non perdere, nella magnifica cornice della Giudecca, la più affascinante delle isole della Serenissima.