Gabel collabora con Ken Scott

Recentemente Gabel ha siglato l’accordo con Mantero Seta, proprietaria del marchio Ken Scott, della licenza per la produzione di biancheria per la casa e complementi arredo di alta gamma. Da marzo 2023 la collezione prodotta e distribuita da Gabel Industria Tessile SpA, ispirata ai disegni del grande designer, che con le sue creazioni ha portato nel mondo del tessile la passione per l’arte, i fiori e il colore, sarà disponibile nei negozi GabelCASA, sul nuovo shop ufficiale Gabel gabel1957.it e in una selezione di rivenditori di biancheria di tutta Italia.

“Ken Scott è stato uno tra i protagonisti più originali e imprevedibili della moda. Amato dalle star del cinema, nobili e celebrità italiane e internazionali. Non poteva che attirare la nostra attenzione! E, dopo un’attenta selezione tra migliaia di disegni dell’archivio della Fondazione Ken Scott, è nata questa collezione esclusiva”. Così si esprime Michele Moltrasio, Presidente del Gruppo, sulla nuova partnership.

Il suo segno distintivo sono i colori accesi e solari, gli accostamenti imprevedibili, i fiori gioiosi.

L’offerta letto si compone di quattro disegni, tra cui l’iconico motivo “Galla Placidia” in foto, declinati nei generi completo lenzuolo-copriletto, copriletto trapuntato e completo copripiumino, realizzati in percalle di puro cotone con una mano morbidissima.

Il mondo “Cucina e Tavola”, in panama di puro cotone o misto lino, si compone di tovaglie, runner, tovagliette americane, tovaglioli sfusi da coordinare e asciugapiatti.

La linea bagno, in puro cotone idrofilo, prevede set 1+1, teli bagno, accappatoi e teli mare fouta, realizzati con diverse e raffinate lavorazioni quali: spugna jacquard in cotone e viscosa, spugna jacquard tinta in filo e spugna stampata cimata.

La proposta arredo, realizzata in percalle di puro cotone , si compone di tre disegni, coordinati con la proposta letto, declinati nei generi telo arredo, e cuscini arredo.

La cura del dettaglio di Gabel1957 si concretizza inoltre nella scelta del packaging: in seguito a una lunga ricerca che ha avuto come obiettivo quello di trovare una soluzione in grado di coniugare praticità e la necessità di proporre una soluzione in linea con una griffe come Ken Scott rispettando i requisiti di sostenibilità perseguiti da anni dall’azienda, Gabel propone una confezione in morbido cotone garzato, personalizzata con logo Ken Scott e nastrino logato, riutilizzabile per riporre la biancheria.

Un sodalizio siglato sotto il segno del prestigio e della qualità che permetterà di portare in casa propria l’estro creativo di Ken Scott. Con la firma dell’accordo per l’utilizzo del marchio Ken Scott, il Gruppo Gabel – che da oltre sessant’anni contribuisce a scrivere la storia del tessile Made in Italy – ha voluto mettere il proprio know-how a servizio dell’opera di una delle figure più eclettiche del mondo del design, dell’arte e della moda del secolo scorso. Una partnership dalla quale nasce un progetto ricco e promettente, che unisce creatività ed eccellenza, eredità e sguardo orientato verso il futuro.

Due realtà, il Gruppo Gabel e Mantero, che rappresentano due eccellenze nel settore tessile; ed è grazie alla loro storia, alla loro competenza, alla loro solidità che è stato possibile costruire un progetto forte e connotato, che unisce creatività, eccellenza, passato e futuro, in un universo allegro e colorato come quello di Ken Scott.