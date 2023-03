Potocco: anteprima della nuova collezione in arrivo al Salone del Mobile

Suggestioni architettoniche, una palette delicata e mediterranea e una filosofia dell’abitare che invita alla leggerezza: in occasione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, Potocco presenta i nuovi progetti e le nuove collezioni all’interno di una cornice allestitiva dall’estetica sofisticata e ambiziosa ma al tempo stesso accogliente. Specializzata nella produzione di arredi indoor e outdoor per la casa e il contract, l’azienda vanta una storia di expertise manifatturiera centenaria e una presenza costante alla fiera milanese del design, di cui è stata tra i soci fondatori nel 1961.

Le nuove collezioni danno forma alla visione dell’abitare contemporaneo di cui l’azienda si fa portavoce: un invito a godere gli spazi domestici riscoprendo una dimensione temporale rallentata, intima e personale. Ad anticipare le novità 2023, Potocco presenta in anteprima la collezione di tavolini Shape firmata da STORAGEMILANO, confermando la collaborazione con lo studio di architettura e design fondato a Milano nel 2002 da Barbara Ghidoni, Marco Donati e Michele Pasini.

“Per Shape – raccontano STORAGEMILANO –abbiamo deciso di volgere lo sguardo al passato senza però allontanarci troppo dalla modernità e tenendoci ben ancorati al presente. Abbiamo voluto tenere in forte considerazione la capacità artigianale nella lavorazione del legno, tipica della tradizione italiana, applicandola in forme morbide e contemporanee. Utilizzando la tecnica della lavorazione dal pieno, eseguita con una delicata attenzione alle vene del legno, agli spessori e ai volumi, il risultato è il raggiungimento della forma desiderata. Contemporaneità che si tramuta in attenzione particolare ai dettagli dei giunti meccanici che sono per noi anche un piccolo rimando al grande maestro Carlo Scarpa e alla sua capacità di tradurre esigenze funzionali in un’estetica senza tempo. La contaminazione di forme e materiali è chiave di lettura fondamentale di questo pezzo e anche una caratteristica del nostro modo di progettare.”

La famiglia di coffee table è caratterizzata da un piano in vetro dalla forma squadrata che lascia intravedere il gioco di geometrie della base in legno massello. Segno distintivo del progetto, la struttura è composta da rettangoli diamantati che si incontrano a formare un’elica, fissati da giunti metallici in ottone brunito che impreziosiscono ulteriormente il disegno. I profili in legno, lavorati artigianalmente con cura magistrale, evidenziano l’expertise dell’azienda nella lavorazione del materiale. Disponibili in due diverse altezze e dimensioni, i tavolini Shape possono essere utilizzati sia in coppia che singolarmente, per diventare protagonisti di spazi living contemporanei e affiancare l’ampia collezione di proposte indoor e outdoor dell’azienda.

La collezione di STORAGEMILANO anticipa le novità presentate al Salone del Mobile 2023, incarnando alcuni dei valori più cari all’azienda, tra cui la storica cultura artigianale, la collaborazione con i designer e l’invito a creare legami emotivi con i luoghi e con gli oggetti che ci circondano, ricercando un lusso che non faccia rumore, ma che apprezzi la cura, i processi sostenibili e la progettualità che si nascondono dietro l’oggetto.