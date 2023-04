Mango lancia la capsule MANGO MATERNITY COLLECTION per vestire tutte le mamme in dolce attesa che vogliono rimanere fedeli a se stesse indossando capi comodi e cool.

La collezione Maternity è composta da capi in denim – pantaloni e salopette in numerose vestibilità, in modo che tutte le future mamme possano trovare la loro silhouette preferita, da quella più basic a quella più di tendenza.

Il denim, prodotto con fibre di cotone sostenibile, è protagonista nelle tendenze Primavera – Estate 2023 ed è ideale per la sua versatilità. Tutti i look sono stati sviluppati per adattarsi perfettamente alla silhouette della mama-to-be, offrendo comfort e stile.

La collezione comprende 17 capi: 14 pantaloni e 3 salopette. Gli outfit sono stati completati combinando capi della collezione Mango che possono adattarsi ai cambiamenti della forma del corpo della futura mamma ed essere riutilizzati in futuro, prolungando così la vita utile del capo.