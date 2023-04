Milano Design Week 2023 Misha presenta la collezione Nuova Pompei

In occasione del Salone del Mobile 2023 Misha presenta la collezione Nuova Pompei, disegnata per il brand da Vito Nesta. Dopo aver esplorato il mondo del chinoiserie e dei decori orientali e aver percorso la Via della Seta, Misha torna stilisticamente a casa, in Italia, con una collezione che evoca uno spaccato di vita ambientato a Pompei: immobile nei racconti, l’antica città riacquista dinamismo e contemporaneità grazie ai pattern immaginati dal designer.

Quattro carte da parati del tutto inedite, con decori ispirati a ghirlande, piante da frutto in fiore, mosaici e marmi, ricreano la magia di un luogo fermo nel tempo, a tratti mistico. I dettagli dipinti a mano arricchiscono il disegno, confermando al tempo stesso l’eccellenza artigianale della produzione di Misha.

Ad anticipare la collezione, Misha presenta il pattern Architetture Grottesche che reinterpreta le decorazioni murali dell’antica Pompei. La carta da parati riprende il motivo delle boiserie, impreziosite da decori che evocano motivi ‘grotteschi’, un particolare tipo di decorazione pittorica che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento.

Le classiche raffigurazioni delle grottesche sono ripensate da Vito Nesta secondo la sua visione, spesso onirica, in bilico tra realtà e immaginazione. I decori in questo caso sono composti da disegni ottocenteschi di gioielli, ricchi di ceselli e dettagli minuziosi, le cui gemme centrali danno piccoli accenti di colore alla monocromia del fondo. Leggerissime e quasi eteree, le architetture si intervallano a riquadri di colore in cui si intravedono delle miniature di volatili coloratissimi.

Nuova Pompei sarà protagonista di un allestimento dedicato, frutto dell’estro creativo di Vito Nesta, ospitato all’interno di una residenza privata in Via Canova 7, a pochi passi dalla Triennale di Milano e dall’Arco della Pace. Per la prima volta, Misha si presenta al Fuorisalone con una scenografia spettacolare, immergendo i visitatori in un viaggio alla scoperta dell’idea alla base della nuova collezione e dell’esperienza artigianale della sua produzione.