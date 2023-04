Warli presenta un nuovo concept per vivere gli ambienti indoor e outdoor al Salone del Mobile 2023

In occasione del Salone del Mobile Milano 2023, Warli racconta il progetto un “mondo Warli” ampliando la propria proposta all’insegna di un’estetica coordinata, sia per l’indoor che l’outdoor, dove i diversi materiali diventano filo conduttore degli oggetti, fra equilibrio produttivo di tecnologia, tecnica e lavorazione manuale.

Quindi non solo tappeti, lampade e complementi: per la prima volta Warli si cimenta con gli arredi, introducendo nella propria selezione la poltroncina outdoor Summerville, disegnata da Paolo Zani, anche Art Director del brand. Una seduta che, proprio per continuità progettuale, riprende nel dettaglio del bracciolo a fascia, lo stesso intreccio materico dei cesti e del nuovo tappeto Strato, avvolto intorno ad una struttura grafica e minimale in tubolare metallico.

Poltrona Summerville, design Paolo Zani (2023)

La corda tecnica di Strato in polipropilene, assemblata e cucita, arricchita dal dettaglio di colori in leggero contrasto che accentuano la texture, ha il potere decorativo e la personalità di una vera trama tessile a cui si aggiungono le prestazioni richieste in contesti all’aperto.

Summerville, design Paolo Zani (2023)

Poltrona da esterno. Struttura in acciaio verniciato a polvere. Il rivestimento in ‘mesh cord’ in polipropilene è coordinato con la collezione Strato. Cuscini e pouf con rivestimento in tessuto acrilico.