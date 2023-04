Eisenberg celebra la primavera con le sue memorabili fragranze

La primavera celebra il risveglio della natura con il suo tripudio di colori e profumi. E per gli amanti del Beauty questa stagione coincide proprio con uno degli elementi cardini della primavera, il profumo, un elemento cardine per suscitare un’emozione, per rievocare un ricordo, indice della personalità di chi lo indossa. Eisenberg Paris rivive il suo percorso olfattivo con le linee di fragranze che hanno fatto la storia del profumo del marchio, partendo dalla linea lussuosa Les Orientaux Latins, proseguendo con l’iconica linea L’Art du Parfum per concludere con la nuovissima e frizzante Happines Collection.

Les Orientaux Latins Les Secret II

Una passeggiata nel cuore di un lussureggiante giardino mediterraneo, in cui profumi divini risvegliano i sensi. Il sapore squisito degli Agrumi e dei Frutti si mescolano al dolce mormorio dell’acqua e ci trasporta lontano. Trafitta dal sole, questa oasi inondata di fiori dalle mille sfumature di colori e di profumi ci invita ad abbandonarci su un letto di Gelsomini raccolti all’aurora. Le note boisé del Sandalo e del Cedro si illanguidiscono su un fondo ambrato di Vaniglia e arricchiscono questa parentesi incantata fuori dal tempo. Una sensualità luminosa.

L’Art du Parfum Collection

Quando José Eisenberg conosce Juarez Machado, brillante pittore brasiliano considerato uno dei più grandi pittori figurativi contemporanei, sente il desiderio di trascrivere visivamente le sue emozioni olfattive attraverso la pittura: guidando Juarez Machado step-by-step, ogni sua fragranza è raffigurata da una pittura che ne traduce l’emozione.

Oltre alle emozioni pittoriche, José Eisenberg voleva esprimere i suoi profumi anche con la musica delle parole: ogni fragranza è interpretata, infatti, da una poesia unica e misteriosa di 4 righe ciascuna. I preziosi flaconi in vetro dalla trasparenza cristallina, ma privi del piombo presente nel cristallo, custodiscono intatti gli accordi olfattivi per un viaggio sensoriale indimenticabile al centro dell’universo Eisenberg.

Happines Collection

Una dolce ventata di freschezza racchiusa in un tripudio di colori. Un packaging colorato e frizzante per sentirsi felici, giovani e belli. La collezione Happines si compone di 3 fragranze: YOUNG, un inno alla spontaneità in un accordo luminoso e senza tempo, BEAUTIFUL, una dolce fragranza primaverile fruttata e giocosa e HAPPY, la delizia di un volo fiorito.