Portfolio, dal 13 aprile al 7 maggio 2023 la mostra della giovane artista Marta Naturale

Nell’ambito di QUOTIDIANA al Museo di Roma a Palazzo Braschi, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma e da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per la sezione Portfolio, si terrà dal 13 aprile al 7 maggio 2023 la mostra della giovane artista Marta Naturale.

QUOTIDIANA rientra nel Programma dei 95 anni della Quadriennale, per il quale la Quadriennale di Roma ha ricevuto un contributo da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

Nella sezione PORTFOLIO sono esposte due opere di piccole dimensioni – Riverbero e Passaggio, del 2023 – realizzate a olio su ardesia, tecnica molto presente nella storia dell’arte, in particolare tra Cinque e Seicento. Grazie a questa scelta, che implica una superficie molto scura del supporto, Marta Naturale riesce a conseguire una particolare qualità della luce, arrivando alla definizione di un’atmosfera sospesa che avvolge queste due vedute di interni domestici.

L’artista, che nella sua pratica sceglie di rappresentare unicamente gli ambienti più prossimi a sé, esplorabili nella misura del proprio corpo, arriva a definire la conformazione di un proprio habitat. In questo contesto, lo spazio della casa riveste un ruolo fondamentale.

Nei due dipinti presentati, gli ambienti sono descritti nei minimi dettagli e indagati attraverso le soglie – porte, finestre, serrande -, come varchi per un simbolico passaggio verso l’esterno, quasi dei filtri che dividono un ambiente votato alla protezione da un “fuori” inteso come spazio dell’alterità e della scoperta.

Marta Naturale

Marta Naturale (Mirano 1990) vive e lavora a Noale e a Venezia. Ha condotto i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, sotto la guida di Carlo di Raco, approfondendo anche l’incisione con Elena Molena. Si diploma in Pittura nel 2019. Il suo lavoro è stato presentato in diverse collettive: 10ma Biennale Internazionale d’incisione di Monsummano Terme (2017); Collettiva dei giovani artisti allaBevilacqua La Masa, nelle edizioni 101ma e 102ma; Studio Tommaseo di Trieste con Opera Prima, a cura di Miriam Pertegato, Paola Bristot, Giuliana Carbi (2018); Forte di Monte Ricco di Pieve di Cadore (BL), con Brain-tooling, a cura di Dolomiti Contemporanee (2018). Conclude il programma Studi d’Artista, Bevilacqua la Masa 2018-2019, esponendo alla Galleria BLM nella collettiva Opera Viva. Nel 2019 riceve una menzione speciale con StArt Padova ed espone presso Giotto SIM, Fornace Morandi (PD). Dal 2021 è parte di Venice Time Case, mostra collettiva itinerante ideata da Luca Massimo Barbero. Sempre nel 2021 inaugura la sua prima personale, La Passeggiata, a cura di Maria Chiara Valacchi, presso Francesca Antonini Arte Contemporanea (Roma).

Fino al 7 maggio, inoltre, è in corso per la sezione Paesaggio di QUOTIDIANA la mostra di Carlo e Fabio Ingrassia che trae origine dal saggio L’arte radicale di Carlo e Fabio Ingrassia di Michelangelo Pistoletto.

QUOTIDIANA è il programma espositivo che, a partire dal settembre 2022, coinvolge le due sale al piano terra del Museo di Roma, aperte al pubblico con un palinsesto di mostre, ideate e prodotte dalla Quadriennale, con l’obiettivo di approfondire alcuni orientamenti significativi dell’arte italiana del XXI secolo. Nell’atrio d’ingresso che connette le due sale è allestito uno spazio di lettura dove sono messi a disposizione del pubblico i testi critici sviluppati dai curatori delle due rassegne.

Il programma si divide in due cicli espositivi. In Paesaggio, ogni due mesi, sei curatori italiani e stranieri riflettono su traiettorie artistiche attraverso un testo critico e una mostra con poche opere essenziali. In Portfolio, undici artisti under 35 sono presentati in mostra una volta al mese con una sola opera. A raccontarne la ricerca è un portfolio sviluppato da Gaia Bobò, curatrice in residenza alla Quadriennale.

INFORMAZIONI:

Luogo : Museo di Roma – Palazzo Braschi – Sale al piano terra – Roma, piazza San Pantaleo, 10 – piazza Navona, 2

dal martedì alla domenica, ore 10.00 – 19.00. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura Giorni di chiusura: lunedì, 1° maggio, 25 dicembre

lunedì, 1° maggio, 25 dicembre INGRESSO GRATUITO

www.museodiroma.it; www.museiincomuneroma.it