Si arricchisce la famiglia di Black Bay di Tudor

Il primo modello Black Bay è stato presentato nel 2012 con una lunetta bordeaux e, nel 2016, è stato riproposto con Calibro di Manifattura. Dalla sua evoluzione nasce oggi un terzo segnatempo che prefigura il futuro estetico e tecnico della linea. Il nuovo Black Bay, orologio dal design emblematico della collezione TUDOR, è un ulteriore esempio di come il Marchio padroneggi uno dei più alti standard in termini di cronometria e resistenza ai campi magnetici. Sottoposto ai test del METAS, l’Istituto federale di metrologia svizzero, questo modello coniuga tecnologie orologiere all’avanguardia ed elementi di design ispirati ai quasi settant’anni di esperienza di TUDOR nella produzione di robusti orologi subacquei professionali.

Le sue caratteristiche principali sono:

Proporzioni “originali” del Black Bay con cassa di 41 mm di diametro in acciaio inossidabile e lunetta unidirezionale bordeaux graduata 60 minuti

di diametro in acciaio inossidabile e lunetta unidirezionale bordeaux graduata 60 minuti Quadrante nero con dettagli dorati, finitura satinatasoleil, leggermente bombato

Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento luminescente Swiss Super‑LumiNova® Grade A

Calibro di Manifattura MT5602‑U certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore

Bracciale in acciaio inossidabile rivettato a tre maglie o bracciale a cinque maglie o cinturino in caucciù, tutti con chiusura TUDOR “T‑Fit” con regolazione rapida

Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie

In linea con la volontà del Marchio di migliorare costantemente il livello qualitativo dei propri prodotti, il nuovo Black Bay si aggiunge all’elenco dei modelli TUDOR che hanno superato il protocollo di test della certificazione Master Chronometer. Si tratta della terza volta che un orologio del Marchio riceve questa prestigiosa certificazione: un passo verso un futuro dove il METAS sarà esteso all’intera collezione.

Test e prerequisiti essenziali ai fini della certificazione Master Chronometer ottenuta dal Black Bay:

Swiss Made

Certificazione dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC)

Precisione dell’orologio a due temperature, in sei posizioni diverse e a due livelli di autonomia distinti: 100% e 33%

Corretto funzionamento quando esposto a un campo magnetico di 15.000 gauss e nessuna deviazione della precisione in seguito a questa esposizione

Impermeabilità fino a 200 m, conformemente alla norma ISO 22810:2010

Autonomia di 70 ore

Il Calibro di Manifattura MT5602‑U che anima il Black Bay indica ore, minuti e secondi. Il suo aspetto è in linea con l’estetica generale dei Calibri di Manifattura TUDOR, con uno specifico motivo soleil a laser e con l’iscrizione Master Chronometer sui ponti, per mettere in risalto le sue notevoli prestazioni. Il suo rotore, realizzato in tungsteno monoblocco, è a vista e presenta la caratteristica scanalatura radiale a laser con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alternate e decorazioni a laser.

Un’altra caratteristica di rilievo del Calibro di Manifattura MT5602‑U è l’autonomia “a prova di weekend”, ossia con una durata di 70 ore certificata dal METAS. Questo significa che chi indossa l’orologio può, ad esempio, toglierlo il venerdì sera e rimetterlo al polso il lunedì mattina senza doverlo ricaricare. Perciò, anche quando si deve partire per il fine settimana, l’orologio può aspettare tranquillamente a casa.

Il Black Bay è corredato da un bracciale a tre maglie in acciaio interamente satinato o da un bracciale a cinque maglie di forma ovale in acciaio satinato e lucido, entrambi dotati di chiusura TUDOR “T‑fit” con sistema per la regolazione rapida della lunghezza. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento e attraverso cinque posizioni, questo pratico sistema permette a chi indossa l’orologio di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza totale del bracciale fino a un massimo di 8 mm. Oltre ad offrire una piacevole sensazione al tatto, i cuscinetti a sfera in ceramica presenti sul fermaglio consentono di chiudere il bracciale facilmente e in tutta sicurezza.

Infine, il Black Bay è disponibile anche con un cinturino nero in caucciù. Il cinturino è dotato di chiusura TUDOR “T-fit” ed è proposto in tre misure; può anche essere tagliato per riflettere alla perfezione le misure del polso di chi lo indossa. Presenta al suo interno l’emblematico motivo “Snowflake” per offrire una presa ottimale, nonché la forma sagomata progettata specificamente per il Black Bay.

La famiglia Black Bay combina finemente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Tutt’altro che semplici riedizioni di modelli classici, gli orologi di questa collezione riassumono l’esperienza più che sessantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei, mantenendosi però assolutamente moderni. Malgrado la loro apparenza neo‑vintage, le tecniche di produzione, l’affidabilità, la robustezza e la qualità delle loro finiture rispondono ai più rigorosi requisiti odierni.