Starpool: le novità presentate al Salone del Mobile.Milano 2023

L’aumento dell’aspettativa di vita è una grande conquista del nostro tempo, ma la vera sfida è accompagnarla ad una buona qualità dell’esistenza, aumentando gli anni in salute e riducendo il rischio di contrarre malattie croniche. L’healthy aging, ovvero un invecchiamento in salute, si traduce in un perfetto equilibrio tra benessere fisico e mentale, risultato di una serie di buone pratiche orientate alla prevenzione, di una abitudine quotidiana al vivere bene e ad una gestione efficace degli effetti dello stress.

È con questa consapevolezza che Starpool torna dal 18 al 23 aprile al Salone del Mobile Milano portando in scena una nuova dimensione del private wellness, dove nella casa si fanno spazio prodotti professionali e il design dà forma a strumenti per la cura di sé, la prevenzione e la longevità. Ed è proprio sul benessere duraturo e sulla qualità del sonno che si focalizzano le due configurazioni nelle quali l’azienda fiemmese porta tutto il suo know-how, fatto di ricerca scientifica, innovazione e virtuosa alternanza di caldo, freddo e riposo.

Il private wellness di Starpool al Salone del Mobile

Starpool porta l’architettura e il design a servizio del benessere individuale, accompagnando ai prodotti una metodologia di utilizzo frutto della ricerca scientifica condotta in azienda. Due le configurazioni proposte:

Private Spa dedicata alla salute.

È dalla sua genesi che l’azienda fiemmese studia soluzioni volte alraggiungimento della dimensione ideale di un benessere personale, da sperimentare non solo in spa, ma anche in luoghi del vivere, rendendo queste pratiche più accessibili e quotidiane con significativi benefici per la salute della persona. La spa si compone della “trilogia” di Shade Collection, disegnata da Cristiano Mino, formata da Shade Sauna, Shade Steam Room e Shade Shower alla quale viene abbinata la Chaise-longue in family feeling con i prodotti Shade, nel segno della continuità: sinuosa ed ergonomica, per assicurare il massimo comfort. Concepita come elemento d’arredo, la collezione propone un design esclusivo che si inserisce perfettamente in ogni ambiente della casa dialogando con lo spazio circostante in un’alternanza di pareti vetratee pannelli schermanti in listelli di legno dal sapore contemporaneo, ricreando al suo interno una sensazione di grande intimità, pur rimanendo in comunicazione visiva con l’esterno.

Soluzioni eleganti che interagiscono con elementi dedicati al benessere, brevettati e ad alto tasso di innovazione, utilizzabili in ogni momento della giornata. Incapsulati nella private spa, troviamo i due prodotti Zerobody. Se il primo, Zerobody Dry Float pro, permette di galleggiare sospesi su oltre 400 litri d’acqua calda, in modalità asciutta, rigenerando il corpo e la mente, il secondo, Zerobody Cryo, rappresenta la rivoluzione che l’azienda della Val di Fiemme sta portando nel mondo della terapia del freddo. A loro si unisce Molecular Hydrogen Booster, che aiuta a contrastare l’effetto dannoso dei radicali liberi, ritardando i segni dell’invecchiamento.

Private Spa dedicata al riposo.

Partendo dalla ricerca scientifica, l’azienda ha definito i prodotti che contribuiscono più efficacemente ad una migliore qualità del sonno, combinandoli tra loro. All’interno troviamo due elementi della Shade Collection, la Shade Sauna e la Shade Shower, una comoda pancain family feeling con i prodotti Shade e Zerobody Dry Float personal, che estende i benefici del galleggiamento asciutto dall’ambito medico, aziendale e sportivo al mondo della casa, in una versione “smart”.

Shade Collection:

Shade Sauna

La sauna è un connubio di estetica e funzionalità dove i materiali utilizzati sono in continuità con tutti i prodotti della collezione, per integrarsi al meglio tra loro. La parete di fondo lavorata come una boiserie in Rovere Thermowood, Palissandro o Rovere Naturale e le sedute composte da essenziali volumi monolitici dalla superficie fortemente materica sono sorrette da particolari gambe inclinate. Condividono la stessa forma cilindrica la fonte riscaldante del prodotto e il corpo illuminante che proietta discretamente dall’angolo del soffitto un fascio di luce bianco caldo. Il vano tecnico per il controllo è alloggiato nel soffitto e l’accesso avviene tramite un sistema a scorrimento.

Shade Steam Room

In dialogo con il design della sauna, il bagno di vapore propone anch’esso volumi monolitici per le panche, realizzate in struttura metallica nera e rivestite come la parete di fondo in materiale ceramico nelle colorazioni pietra chiara o scura, per un’estetica unica e originale e la massima igienizzabilità. Evocativa di suggestive atmosfere orientali che richiamano gli antichi hammam è anche la mensola su cui trova spazio una fonte con ciotola per le abluzioni.

È possibile usare gli oli essenziali come parte integrante dei rituali di benessere, in combinazione con i programmi di Brain Training: Mindfulness, tecniche di respirazione guidata e musiche rilassanti. L’illuminazione avviene mediante un elemento cilindrico nero posizionato a soffitto, dal quale viene proiettato un fascio di luce bianco caldo.

Shade Shower

È l’ambiente che racchiude il potere rigenerativo dell’acqua, fondamentale dopo il calore, in un design che è continuità non solo funzionale ma anche estetica con la collezione. Grazie al sistema di profili perimetrali in alluminio nero opaco è possibile ottenere numerose combinazioni perfettamente integrate con sauna e bagno di vapore.

La collezione Shade porta in sé tutta l’innovazione del mondo Starpool, con cinque brevetti tecnologici e un design depositato e può essere gestita da remoto tramite l’applicazione My W-Place, consentendo di pianificare al meglio ogni rituale di benessere e rendendolo parte integrante della routine giornaliera. Inoltre, con My W-Place si possono attivare e modulare tutti i programmi di Brain Training – mindfulness, respirazione guidata, musiche rilassanti – sviluppati con partner autorevoli della scienza e dello sport.

Zerobody Cryo

Zerobody Cryo è la rivoluzione di Starpool nel mondo della terapia del freddo: la sua innovazione sta nella semplicità, sicurezza e fruibilità dell’applicazione grazie ad una membrana brevettata che avvolge completamente il corpo senza necessità di bagnarsi, permettendo la seduta ad una temperatura operativa di 4-6 gradi, in un ambiente sicuro e non-invasivo.

L’accesso graduale consente un facile approccio della terapia del freddo, con una soluzione unica al mondo, che apporta gli stessi benefici della crioterapia e dell’immersione in acqua ghiacciata.

Zerobody Cryo, inoltre, garantisce un’esposizione al freddo meno aggressiva, offrendo all’utilizzatore tutto il comfort derivante dalla condizione di galleggiamento asciutto.

Zerobody Dry Float Pro

Zerobody Dry Float pro è il sistema innovativo e brevettato per rigenerare il corpo e la mente. Nato dalla ampia ricerca scientifica sui benefici del galleggiamento in acqua, Zerobody Dry Float pro è una soluzione efficace e versatile che offre tutti i benefici della Dry Float Therapy: il corpo galleggia sopra oltre 400 litri di acqua calda, senza necessità di spogliarsi né bagnarsi.

La Dry Float Therapy sfrutta i benefici del galleggiamento per consentire a corpo e mente di recuperare le energie in modo facile, versatile e adatto a tutti. Zerobody Dry Float, sistema unico al mondo in grado di offrire i benefici della riduzione di gravità, è un’innovazione tecnologica a servizio del benessere rigenerativo che produce effetti positivi su: stress, dolori muscolari e articolari, sonno, concentrazione, recupero psico-fisico.

Zerobody Dry Float personal

Zerobody personal estende le destinazioni d’uso e i benefici della dry float therapy dall’ambito medico, aziendale e sportivo al mondo casa, per ritrovare velocemente e comodamente il benessere psico-fisico, grazie alla pratica del galleggiamento, riconosciuta come uno dei più efficaci antidoti allo stress.

È, quindi, un prodotto disponibile all’uso in base alle proprie necessità di benessere personale, ideale per la gestione dello stress e un migliore riposo dopo il lavoro, un lungo viaggio o una giornata impegnativa; per il recupero muscolare dopo un allenamento, oppure per favorire la concentrazione e lo studio.

Molecular Hydrogen Booster

Il Molecular Hydrogen Booster è un comodo sistema di inalazione intra-nasale che può essere usato in qualsiasi contesto della vita quotidiana.

Una tecnica all’avanguardia di facile utilizzo che offre una grande varietà di benefici. L’idrogeno molecolare è la particella più leggera dell’universo, formata dalla combinazione di due atomi di idrogeno che, grazie alle sue dimensioni ridotte, riesce a raggiungere rapidamente i tessuti e le cellule del corpo e funge da collettore selettivo di radicali liberi, andando ad agire su quelli più dannosi per il sistema cellulare come potente antiossidante con effetti benefici sia sul corpo che sulla mente prevenendo l’invecchiamento cellulare.