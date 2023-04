Dara Birnbaum, la mostra ad Osservatorio Prada

Fondazione Prada presenta un’ampia mostra antologica dedicata al lavoro di Dara Birnbaum; dal 13 aprile al 25 settembre 2023 nella sede di Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Una versione del progetto si terrà a Prada Aoyama Tokyo dal 1 giugno al 28 agosto 2023.

Dara Birnbaum, un’antologica che attraverso mezzi artistici e linguaggi differenti esplora la lunga ricerca dell’artista americana

La mostra dal titolo Dara Birnbaum, curata da Barbara London con Valentino Catricalà ed Eva Fabbris, offre diverse prospettive per comprendere il percorso dell’artista americana, che ha costantemente sfidato i canoni dell’arte e dei mass media.

Il progetto include una selezione di video monocanale, opere audio, installazioni multicanale, fotografie e stampe 3D su Plexiglas realizzati tra il 1975 e il 2022. Dara Birnbaum rivela come l’artista abbia indagato in profondità le intersezioni culturali tra video arte, televisione e tecnologie di consumo e, tra gli altri temi, i pregiudizi di genere nella rappresentazione della donna nella cultura popolare.

Concepito dall’artista per i due piani dell’Osservatorio, il percorso espositivo non segue un ordine cronologico, ma rivela la molteplicità di mezzi artistici e linguaggi impiegati da Birnbaum ed esplora temi ricorrenti nella sua pratica artistica attraverso un’attenta selezione di opere.

Dara Birnbaum pioniera della media art, tra ardite strategie visuali, installazioni complesse e manipolazione delle immagini

Dara Birnbaum è nata nel 1946 a New York, dove attualmente vive e lavora. Ha conseguito una laurea in Architettura presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh, una laurea in Belle arti al San Francisco Art Institute e un diploma in Video ed Editing elettronico al Video Study Center della New School for Social Research di New York.

Il suo uso pionieristico di video, media e installazioni rimanda al carattere ideologico ed estetico dell’immaginario mediatico degli ultimi quarant’anni ed è considerato centrale nella storia della media art. Birnbaum è stata fra le prime a concepire in campo artistico installazioni complesse e innovative che combinano immagini da fonti diverse integrando elementi tridimensionali come fotografie di grandi dimensioni, elementi scultorei o architettonici. È nota per le sue dirompenti strategie visuali e per la manipolazione di immagini televisive.