Pietro Terzini per Antolini alla Milano Design Week 2023

In occasione della Milano Design Week 2023, Antolini MilanoDuomo Stoneroom diventa palcoscenico di un inaspettato dialogo tra il dinamismo anticonformista della street art e l’eterna e innata bellezza delle pietre naturali. Grazie all’avanguardia tecnologica di Antolini, presente, passato e futuro si intrecciano nell’installazione I WANT IT WOW dove i claim di Pietro Terzini in forma di LED, intarsi e opere d’arte, meraviglieranno i visitatori sollecitandone sensi e immaginazione. Un progetto cross disciplinare dove la Pietra Naturale è protagonista assoluta, diventando superficie sulla quale prendono vita le frasi che il giovane artista ha concepito ispirato dalla sua visione della vita e dalla conoscenza dell’expertise di Antolini.

Un getto d’acqua ad altissima pressione è il lapis con il quale le lettere che compongono i claim di Terzini vengono scavate nelle superfici di alcune tra le più spettacolari pietre appartenenti alla Antolini Exclusive Collection: Brèche Fantastique, Dalmata, Calcite Azul. Bianco Lasa|Covelano Vena Oro, Amazonite e Noirblanc sono invece le pietre che costituiscono i caratteri perfettamente sagomati nel lettering di Terzini che andando a riempire i vuoti si fanno inchiostro.

“Il progetto espositivo I WANT IT WOW stimola nuove proposte di combinazione tra arte, design e innovazione, con al centro la bellezza dei capolavori di Madre Natura. L’armoniosa fusione di questi tre ambiti racconta le infinite possibilità di lavorazione applicabili alla pietra grazie al supporto della tecnologia. In questo caso, per riuscire a trasporre sulla pietra il concetto creativo dell’artista Pietro Terzini, è stata fondamentale l’applicazione della tecnologia dell’intarsio, seguita da una fase di lavorazione artigianale legata al know-how di Antolini, che prevede che la pietra cava e piena venga assemblata a mano. Il processo si conclude con la lucidatura della pietra per esaltare i giochi prospettici e gli intarsi“. Alberto Antolini, CEO Antolini Italy