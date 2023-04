Art-Rite apre un nuovo dipartimento di Auto da collezione

In un anno già ricco di novità per Art-Rite, la casa d’aste milanese aggiunge un’ulteriore freccia al suo arco con l’apertura del nuovo dipartimento di Auto da collezione, che si unisce ai dipartimenti di Arte moderna e contemporanea, Arte antica, Comic Art, Gioielli e Numismatica, contribuendo ad arricchire l’offerta della maison.

Sabato 6 maggio 2023 si terrà la prima asta, curata dal capo-dipartimento Edoardo Baj Macario, in un evento che combinerà alta cucina, arte e auto d’epoca, nel contesto immerso nel verde di The Box a Origgio (VA). Una selezione delle auto in asta sarà inoltre visibile in anteprima durante il Fuorisalone, dal 18 al 21 aprile, presso Palazzo Largo Augusto a Milano: una Porsche 356 super 90, con una livrea classica grigia e interni color rosso cartier, e una Fiat 500 A Topolino, l’auto che ha motorizzato l’Italia, personalizzata per l’occasione dall’artista Laurina Paperina, protagonista negli stessi giorni della personale I WANT TO BELIEVE a Palazzo Largo Augusto per il progetto Banca SISTEMA ARTE. La particolarità dell’esemplare presentato in asta è la targa di prima immatricolazione, 1946, con il simbolo dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, simbolo utilizzato per l’immatricolazione italiana dal 1945 al ‘47.

Nel catalogo, costruito con grande cura e che accontenta i gusti più diversi, spiccano svariati lotti di grande interesse.

Nell’anno in cui si celebrano i sessant’anni della celebre Porsche 911, l’asta inaugurale comprenderà due straordinari modelli 911. Da un lato, una magnifica Carrera 3.0 Targa del 1977 (stima: € 130.000), prodotta solo tra il 1975 e il 1977 e considerata da molti una delle migliori 911 create. L’esemplare in asta, di uno splendido colore viper green, è stato sottoposto a profondo restauro di altissimo livello, ogni pezzo del motore è stato rivisto e sostituito con pezzi originali (ad oggi l’auto ha percorso solo 822 km). Dall’altro, il top lot: una Porsche 911 2.4 S coupé del 1972 (stima: € 178.000 – 215.000), considerata da molti la Porsche più desiderata degli anni ’70. Anche questo esemplare è restaurato ai massimi livelli ed è pronto a essere utilizzato nei numerosi raduni del marchio o per una normale gita fuori città.

Ha carattere quasi di unicità la formidabile Lotus 23B del 1969 (stima: € 45.000 – 65.000).Regolarmente immatricolata, può circolare su strada: come lei, solo un’altra in Europa. Per gli amanti delle auto post vintage, la Singer Le Mans Special Speed (stima: € 54.000 – € 70.000) sarà una vettura irrinunciabile: prodotta nel 1934 è l’auto più antica presente in questa vendita. L’auto ha preso parte tra il 1934-’36 a una decina di competizioni, tra cui il RAC, il rally più importante d’Inghilterra, nel 1935-’36, ed è stata anche fotografata in azione su due riviste inglesi, tra cui Autocar. Nel dicembre 2012 viene acquistata da un appassionato di Singer italiano che farà eseguire un ulteriore restauro.

Altro lotto di particolare interesse la Land Rover 88 Half Ton (stima: € 12.000). Auto dalla forte personalità, con una carrozzeria naked e ridotta all’essenziale, fu utilizzata dall’esercito britannico e riconosciuta per le sue caratteristiche di resistenza e affidabilità.

Vista l’origine milanese della casa d’aste non potevano mancare le Alfa Romeo: una bianca GT 1300 Junior (stima: € 23.000 – 30.000) dotata di targa e libretto verde originali, con uno squisito abitacolo conservato e tutti i componenti griffati Alfa Romeo; e l’Alfa Romeo 1750 GTV in una rara versione del 1968 (stima: € 71.000 – 89.000): detenuta da un solo proprietario per oltre 40 anni, con carrozzeria riverniciata nel suo bianco originale e pronta a mettere le ruote su strada, con prestazioni di rilievo: tocca infatti i 190 Km/h di velocità massima.