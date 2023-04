4Mariani al Salone del Mobile 2023

Colori silvestri, finiture naturali, pareti dalle texture tridimensionali, giochi di geometrie e volumi, di chiari e di scuri. Uno spazio che trasmette l’idea di ufficio 4Mariani. Luoghi che tornano ad essere abitati e dove i materiali sono di eccellente qualità, le forme eleganti, i dettagli ricercati e dove il requisito indispensabile per chi ogni giorno li vive è il comfort, estetico e funzionale.

4Mariani, azienda italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la produzione di arredi per l’ufficio e per la casa che hanno segnato nel tempo la storia del design Made in Italy, in occasione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano, propone la propria idea di ufficio, elegante e riposante, raffinata e ricercata, con una proposta che si compone di prodotti storici e di novità assolute.

«Coniugare la nostra identità con la spinta all’innovazione e alla sperimentazione che da sempre ci contraddistinguono sono gli aspetti su cui abbiamo lavorato per questa edizione del Salone del Mobile di Milano. Abbiamo intercettato da parte del mercato la richiesta di uffici eleganti, funzionali, dove il grado di comfort, sia estetico, sia funzionale, fosse realmente percepito. Uffici sofisticati e al tempo stesso accoglienti, in grado di trasmettere e infondere un senso di appartenenza e benessere». – Stefano Mariani, Managing Director

Firmato da Umberto Asnago e Lorenzo De Grandis, lo stand 4Mariani accoglie architetti, progettisti e interior designer su una superfice di 300 mq, uno spazio progettato per comunicare l’essenza e l’identità del brand con l’introduzione di importanti novità firmate Ludovica+Roberto Palomba.

SIENA, scrivania direzionale che si caratterizza sia per il disegno ottenuto dal piano che da un lato piegandosi diventa struttura e dall’altro è sostenuto da un volume, sia per i materiali con i quali è realizzata, legno, il rigoroso Ebano Macassar e il cuoio nero. La stessa SIENA sarà presentata anche nella versione più piccola, destinata all’homeoffice, laccata bordeaux, una finitura che per il brand rappresenta un linguaggio stilistico inedito. SELLA, il cui nome riflette la forma e la matericità delle selle da cavallo, è una poltrona direzionale dalla silhouette essenziale e al tempo stesso sinuosa, capace di valorizzare, grazie agli spessori calibrati, al rivestimento esterno in pelle e alla morbida imbottitura interna, l’eccellenza dell’azienda nelle lavorazioni artigianali su scala industriale. Un prodotto che colpisce per l’effimera leggerezza, le linee femminili e il segno deciso. Sarà proposta anche nella versione conferenza e a pozzetto. Lo spazio espositivo si sviluppa attraverso sei distinti ambienti, ognuno dei quali offre un interior landscape accogliente e avvolgente, espressione di un’identità sempre più riconoscibile. Un allestimento che è anche percorso narrativo della storia dell’azienda grazie alla presenza di prodotti come il divano Pigreco disegnato da Luca Scacchetti nel 2006, la scrivania Euclideo di Ferruccio Laviani, presentata in ebano Macassar nella nuova finitura materica “zero gloss” che restituisce un effetto quasi setoso, le nuove poltroncine Moore e Pablo di Umberto Asnago e il nuovo sgabello della collezione Tucroma.

Al Salone del Mobile 2023, 4Mariani, con un’offerta di prodotti che attingono alla tradizione e tendono all’innovazione, attraverso la collaborazione con uno degli studi italiani tra i più apprezzati, si conferma ambassador indiscusso del design Made in Italy, attraverso una proposta ampia, sofisticata ed esaustiva che esprime l’essenza di ambienti office raffinati, eleganti, accoglienti.

4 Mariani è un’azienda italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la progettazione e produzione di arredi per l’ufficio, sedute, mobili e imbottiti che hanno segnato la storia del mobile italiano. Situata a Mariano Comense, nel cuore del distretto del mobile, il suo tratto distintivo è il consolidato know-how nella lavorazione della pelle e del cuoio, che si ritrova in ogni prodotto e che raggiunge dettagli di straordinaria ricercatezza e qualità. Nata nel 1957 come impresa familiare dei quattro fratelli Mariani e giunta oggi alla sua terza generazione, 4Mariani si connota per una vocazione spiccatamente internazionale, pur mantenendo una produzione 100% Made in Italy, quasi totalmente interna. Contraddistinta da prodotti di assoluto pregio, frutto di collaborazioni esclusive, come la collezione Tucroma di Guido Faleschini, le sedute Marnie di Adam Tihany, fino alla poltrona Garbo di Umberto Asnago, 4Mariani mantiene una posizione di primo piano nell’industria italiana del design e vanta una presenza solida sui mercati esteri.